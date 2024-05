El chef Mariano nos cuenta toda la verdad sobre su salida de VLA y llegada a Hoy: “Estoy muy contento”

El chef Mariano Sandoval está feliz de haberse integrado al programa ‘Hoy’. Su carisma lo ha convertido en el chef consentido de los programas matutinos. A sus 41 años, su renuncia a ‘Venga la alegría’ lo convirtió en tendencia en las redes sociales.

Platicamos con él y nos dijo: “Me siento muy suertudote. Con eso resumo todo lo que siento al llegar a una empresa y a un público tan grande”.

“Estoy muy contento, ilusionado y agradecido por esta etapa. Es una gran oportunidad que me dan Andrea Rodríguez y Televisa. Me permiten estar al lado de referentes de la televisión por su carrera y disciplina. Para mí es un privilegio poder aprender de cada uno de ellos. Andrea Rodríguez es una persona maravillosa. Ha sido uno de los descubrimientos más grandes de mi vida. Ha sido honesta. Me ha cobijado muy bien. Ha sido amorosa, cálida”. Mariano Sandoval

Mariano habló sobre el recibimiento de sus nuevos compañeros: “Fue mejor de lo que soñé. Son muy profesionales. Todos me dieron un abrazo y se detuvo el tiempo por la calidez y lo auténticos que son”.

Elenco de Hoy con Mariano Sandoval / Facebook: @taniarin

Chef Mariano revela si la producción de ‘Hoy’ le “llegó al precio”

Sobre los rumores que se soltaron en redes sociales, que aseguran que se fue de ‘Venga la alegría’ porque en ‘Hoy’ le llegaron al precio aseguró:

“Tuve la oportunidad de renunciar en tiempo y forma a Azteca. Se siguieron de manera prudente los procesos internos. Compartí públicamente que había renunciado. En ese momento, Andrea Rodríguez se enteró y se acercó a Tania Rincón para pedirle mi contacto. Ella sólo le pasó mi teléfono. Nada más”.

“Imagínate la alegría que me dio recibir el mensaje de la patrona (Andrea Rodríguez), y que me hiciera la invitación para integrarme a la familia de ‘Hoy’. Esa es la historia que acompaña mi llegada a este matutino. Más detalles no podría decir por motivos de confidencialidad”.

Y añadió: “El motor que me hizo tomar la decisión es que quería buscar nuevos caminos y otros panoramas. No fue por dinero, ni porque me sintiera estancado en mi carrera. Jamás. Tuve la suerte de cocinar todos los días una receta al público mexicano durante diez años”.

Mariano Sandoval y Tania Rincón / Instagram: @taniarin

Chef Mariano habla sobre los comentarios de Pedrito Sola

Sobre los comentarios de Pedro Sola, el conductor de ‘Ventaneando’, sobre su renuncia, que aseguró que era una decepción y lo dejó de seguir en sus redes sociales dijo:

“Pedrito fue de las personas de las que recibí más calidez en Azteca. Era muy auténtico al acercarse a mí. Cuando nos veíamos era muy divertido. La pasábamos bomba. La palabra que utilizó (decepción) la tomo como la lejanía de ya no encontrarnos de vez en cuando en los pasillos. No escribirnos con la constancia que lo hacíamos”, concluyó.

Comentario de Pedro Sola / IG @chefmarianos

Así ha sido la carrera del Chef Mariano

Ha trabajado en varios programas de cocina como: ‘Cocinísima’, en el canal ‘El gourmet’, y ‘El sabor de los sueños’ en ‘Venga la alegría’.

Ha participado en festivales internacionales de gastronomía.

Su familia fundó la academia de arte culinario Sacchi.

Trabajó diez años en TV Azteca y ahora es chef en el matutino ‘Hoy’.

