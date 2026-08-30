Yahir destapa cómo descubrió las adicciones de su hijo Tristán: “El primer contacto”

Yahir se ha convertido en uno de los habitantes más queridos de ‘La casa de los famosos México’ 2026, tanto por el público como por sus propios compañeros. Sin embargo, además de su trayectoria en la televisión y en la industria musical, el cantante también ha enfrentado momentos complicados en su vida personal.

Uno de los episodios más difíciles ha sido la situación que vivió con su hijo Tristán, quien durante un periodo enfrentó problemas de adicciones. En distintas ocasiones, Yahir ha hablado sobre este proceso y reveló cómo fue que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con su hijo.

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Yahir y su hijo Tristán / Foto: IG/trizzteh

¿Cómo es la relación entre Yahir y su hijo Tristán Othón?

Yahir y su hijo Tristán finalmente se reencontraron después de tiempo y comenzaron una nueva etapa en su relación. El vínculo entre padre e hijo estuvo marcado por fuertes tensiones, especialmente a raíz de los problemas de adicciones de Tristán , situación que provocó constantes desencuentros entre ambos y los llevó a tomar distancia durante un tiempo.

Ahora, todo parece indicar que su relación ha mejorado, de acuerdo con lo que ambos han compartido en redes sociales. Incluso, en los últimos meses se les ha visto juntos en diferentes ocasiones y conviviendo nuevamente como familia.

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Yahir posando con su hijo Tristan / Instagram: @yahirmusic

¿Cómo se enteró Yahir de las adicciones de Tristán?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, Yahir explicó que, por respeto y debido a una promesa que le hizo a su hijo Tristán, ha decidido no hablar con los medios de comunicación sobre la situación que ambos atravesaron.

“No voy a platicar de este tema, porque yo le tengo prometido a mi hijo que no voy a tocar el tema frente a los medios...” Yahir

Sin embargo, el cantante hizo una excepción por el aprecio que le tiene al periodista y aceptó compartir brevemente algunos detalles. Al ser cuestionado sobre cómo descubrió que su hijo enfrentaba problemas de adicciones, Yahir reveló que se enteró por la expareja del cantante y madre de Tristán, quien fue la primera persona en hablarle sobre lo que estaba ocurriendo.

“El primer contacto es por la mamá, fue la que me dijo, que ya lo han visto y todo el rollo...” Yahir

De esta manera, Yahir contó brevemente cómo comenzó para él aquel difícil proceso, aunque prefirió no revelar más detalles por respeto a la situación que vivió junto a su hijo.

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¿Cómo se encuentra actualmente Tristán, el hijo de Yahir?

En la misma entrevista, el cantante reveló que en muchas ocasiones los medios le preguntan sobre este tema como si se tratara de una situación vigente y su hijo todavía atravesara por problemas de adicciones. Sin embargo, Yahir aclaró que, afortunadamente, Tristán se encuentra muy bien desde hace mucho tiempo.

“Es una pregunta que me hacen muy seguido, pero Tristán hace mucho tiempo está bien... Está muy bien, gracias a Dios.” Yahir

En otras entrevistas, el cantante también ha señalado que se mantiene como un padre presente y está al pendiente de su hijo. Por su parte, Tristán continúa activo en redes sociales y en contacto con sus seguidores. Incluso, cuando se confirmó la participación de Yahir en ‘La casa de los famosos México’ 2026, el joven le dedicó mensajes de apoyo y mostró públicamente su respaldo a esta nueva etapa de su padre.

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