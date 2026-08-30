‘La casa de los famosos México 2026’: El habitante eliminado del reality HOY, domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, se llevará a cabo la quinta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’. Otro habitante se despedirá de la competencia. Según lo que se ha adelantado en los últimos días, habrá muchas sorpresas. Te contamos los detalles.

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Galilea Montijo conducirá la quinta gala de eliminación de ‘LCDLFMX 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados de la quinta semana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En las últimas semanas, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha hecho todo tipo de dinámicas para “activar” a los habitantes. Y es que el público se ha quejado constantemente de la “falta de contenido” por parte de los participantes.

Las nominaciones de la quinta semana tuvieron también su particularidad. Las celebridades tuvieron que entrar a una piscina llena de pelotas con diferentes puntajes, tanto positivos como negativos. Las votaciones se hicieron cara a cara y con base en las pelotas que les tocaron. Estos famosos quedaron en la placa:

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Mariana

Luis Chaparro

Karina Torres

Si bien Brianda Deyanara también estaba en riesgo, se autosalvó tras robarle el poder de la salvación a Massad Altamini, el líder de la semana.

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Brianda Deyanara fue la salvada de la quinta semana de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han sido los habitantes eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, cinco celebridades han dejado ‘La casa de los famosos México 2026’; tres por decisión del público; una por votación de los mismos habitantes y otra por plan de la producción. Ellos han sido los eliminados hasta ahora:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era el “infiltrado” de ‘La casa’ y le cedió su lugar a Mariana por decisión del público.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García: Salió tras ser seleccionada como ‘la habitante más mueble’.

La salida de Yanet fue muy controversial. Muchos aseguran que fue “fraude” de la producción. Incluso se ha teorizado que presuntamente Galilea Montijo, conductora del programa, le tenía “envidia” y por eso pidió que la expulsaran.

Según el periodista Gabo Cuevas, la familia de García ya sabía sobre su eliminación horas antes de que ocurriera, lo que ha reforzado la idea del presunto fraude. Estos son los participantes que quedan dentro de ‘La casa’:

Ernesto Laguardia Karina Torres Aldo Rendón Cynthia Klitbo Massad Altamini Flor Vigna Ese Pérez Gema Garoa Mariana Luis Chaparro Brianda Deyanara Yahir Memo Schutz

Quinta gala de nominación de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

El eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’ de HOY, domingo 30 de agosto

Según la tendencia en redes sociales, el eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’ de este 30 de agosto sería Luis Chaparro. No obstante, solo se confirmará o desmentirá esta información hasta la gala de esta noche.

El programa comienza a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las Estrellas o por VIX, aplicación que también da acceso a las pre y post galas, así como a la transmisión 24/7.

Tras mucha especulación e incertidumbre, Galilea Montijo dio a conocer quién se salvaba y quién se convertía en el nuevo nominado del reality.

La primera en regresar a ‘La casa’ fue Mariana. A ella le siguieron Ernesto Laguardia y Karina Torres. En tanto que Luis Chaparro y Gema Garoa entraron al famoso carrusel.

Tal y como se venía especulando en redes sociales, el eliminado de la noche fue el influencer Luis.

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