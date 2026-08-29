¿Quién será el quinto eliminado de ‘LCDLFM 2026’? Así irían las votaciones hasta HOY, 29 de agosto

El próximo domingo 30 de agosto, se vivirá una nueva gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2026’. Otro habitante saldrá del show y perderá la oportunidad de ganar los ansiados 4 millones de pesos.

Recordemos que los nominados de esta semana son:

Gema Garoa

Mariana

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Luis Chaparro

Brianda Deyanara también estaba en la placa. No obstante, se autosalvó tras robarle el poder de la salvación a Massad Altamini, el líder de la semana. Te contamos cómo van las votaciones hasta hoy, sábado 29 de agosto.

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Brianda Deyanara fue la salvada de la quinta semana de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han sido los eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta este sábado 29 de agosto, cinco celebridades han salido de ‘La casa de los famosos México 2026’; tres por decisión del público, una por votación de los mismos participantes y otra por plan de la producción. Estos son los participantes que han salido de la competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: El influencer realmente era un infiltrado de la producción y su lugar le fue otorgado a Mariana, quien había salido la primera semana.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García: Los mismos habitantes decidieron su salida tras ser mandada al exilio como por ser un “mueble”.

La salida de Yanet ha sido muy comentada en redes sociales. Tras una votación del público, la conductora, junto a Luis Chaparro y Ese Pérez, fueron mandados al ‘Exilio’ por ser los habitantes “más muebles” de ‘La casa’, es decir, aquellos que no aportaban nada.

Durante la gala del pasado martes 25 de agosto, los participantes restantes entraron al confesionario y escogieron al habitante que consideraban que debía regresar al show. Al tener menos puntos, García terminó siendo expulsada.

Si bien la llamada ‘Chica del clima’ aceptó la decisión y hasta se dijo agradecida con la producción por la oportunidad de estar en el proyecto, los internautas afirman que su salida fue un “fraude”. Según la teoría, todo fue un plan de la producción por la negativa de Yanet a “crear polémica” dentro del reality.

Según el periodista Gabo Cuevas, la familia de Yanet había sido notificada de su eliminación horas antes de que ocurriera. Incluso posteó un presunto mensaje que la hermana de la presentadora compartió anunciando la noticia y denunciando el supuesto “fraude”.

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Yanet García salió de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Así irían las votaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, sábado 29 de agosto

Como es costumbre, diversas páginas de espectáculos, incluyendo ‘Vaya, vaya’, han creado encuestas sobre las nominaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’. La pregunta era sencilla: “¿Quién quieres que se quede de LCDLFMX?”. Estos son los resultados hasta el momento:

Karina Torres con 22% de apoyo.

Mariana con 21% de apoyo.

Ernesto Laguardia con 20% de apoyo.

Gema Garoa con 19% de apoyo.

Luis Chaparro con 18% de apoyo.

Si la tendencia sigue de esta manera, el quinto eliminado de ‘La casa’ sería Luis Chaparro. Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo es un estimado de las preferencias del público. Solo se conocerá la identidad del próximo expulsado hasta el domingo de expulsión.

Así puedes votar por tu habitante favorito:

Entrar a la página de https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota// (Recuerda que solo puedes votar en las pregalas, galas y postgalas). Seleccionar a tu habitante favorito. Solo hay un voto disponible al día. Si cuentas con Vix Premium, obtienes hasta 10. Pulsar la opción “Enviar fotos” y listo.

¿Cuándo y dónde ver la quinta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El próximo 30 de agosto, se llevará a cabo la quinta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’. Será conducido por Galilea Montijo, quien ha asegurado que habrá sorpresas que dejarán impactado al público.

Empezará a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de Las Estrellas y Vix, aplicación que da acceso a las pre y post galas, así como a la emisión 24/7.

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