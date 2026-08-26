¿Habitantes de ‘LCDLFMX 2026’ nominan cara a cara? Ellos quedaron en la placa HOY, 26 de agosto

En los últimos días, ‘La casa de los famosos México 2026’ ha estado en el centro de la polémica. A raíz de las críticas por la falta de contenido, la producción ha hecho cambios y estrategias para incentivar el juego. Tan solo el pasado 25 de agosto, Yanet García fue eliminada de la competencia tras haber sido seleccionada como “la habitante más mueble”.

Ahora, se ha dado a conocer que habrá más sorpresas durante la quinta gala de nominación, la cual se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto. Te contamos los detalles y quién quedó en la placa.

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Quinta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como se sabe, Yanet García fue la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’. La conductora, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron seleccionados por el público como los ‘habitantes más muebles” del show, es decir, los que menos contenido dan. Por ello, fueron enviados al ‘Exilio’.

Durante la gala del pasado 25 de agosto, los mismos participantes escogieron quién debía regresar a ‘La casa’. La menos votada fue Yanet. Actualmente, hay controversia sobre si esto fue planeado por la producción.

Y es que se ha especulado que, presuntamente, la familia de la conductora había sido alertada sobre su salida horas antes de que ocurriera. Estos son los concursantes que siguen en competencia:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aldo Rendón

Cynthia Klitbo

Massad Altamini

Ese Pérez

Yahir

Flor Vigna

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana

Memo Schutz

Brianda Deyanara

En tanto que los eliminados hasta ahora han sido:

Ximena Herrera

Arantza Ruiz

Fede Vigevani (era infiltrado y cedió su lugar a Mariana)

Moisés Peñaloza

Yanet García

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Yanet García fue eliminada por ser el “mueble” de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cómo serían las nominaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY, 26 de agosto?

A través de X, la cuenta de espectáculos @laportadaAI1 informó que, al parecer, las nominaciones de este 26 de agosto en ‘La casa de los famosos México 2026’ serán completamente diferentes. Según su reporte, ahora serían cara a cara.

“Hoy las nominaciones serán cara a cara en la Casa de los Famosos México”, revelaron. Si bien esta información no ha sido confirmada de forma oficial, muchos creen que podría ser una posibilidad ante las constantes quejas por la falta de contenido.

Recordemos que, en su momento, hasta la propia Galilea Montijo, conductora del programa, se dijo sumamente decepcionada de los participantes, pues ya llevaban varias semanas y aún no habían “comenzado a jugar”.

La quinta gala de nominación se llevará a cabo este 26 de agosto, a las 10 pm. Será transmitida por el Canal 5 y VIX, plataforma de streaming por la cual también se pueden ver las pre y post galas, así como la emisión 24/7.

Las nominaciones de HOY, 26 de agosto, de ‘La casa de los famosos México 2026' serían cara a cara / Redes sociales

Los nominados de ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY, 26 de agosto

Cabe destacar que Gema Garoa se convirtió en la primera nominada de esta semana por decisión de Massad Altamini tras obtener el liderazgo.

Durante la pregala, se confirmó que la nominación sí sería cara a cara. También se reveló que lo harán mediante las “pelotas del destino”. Cada uno escogerá tres pelotas, las cuales pueden tener valor positivo o negativo.

Otro detalle es que los votos de Aldo y Ese Pérez podrían ser anulados por tratar de hacer complot. Si ellos votan por Yahir, Cynthia, Mariana, Ernesto o Flor, su nominación no contará.

Así quedaron los votos:

Ese Pérez:

Agarró solo una pelota de ‘menos un punto’. Le quitó un punto a Karina Torres.

Memo Schutz:

Agarró una pelota de ‘menos dos puntos’. Le quitó dos puntos a Aldo Rendón.

Brianda Deyanara:

No tomó ninguna pelota, por lo que no pudo nominar.

Luis Chaparro:

Tomó una pelota de ‘más dos puntos’. Se los otorgó a Mariana.

Cynthia Klitbo:

Tomó dos pelotas; la primera de “menos uno” y la segunda de “más tres”. Le restó un punto a Mariana y le sumó tres a Karina Torres.

Ernesto Laguardia:

Tomó tres pelotas. Así fue su nominación:



Menos un punto: Mariana.

Menos un punto: Ese Pérez.

Más dos puntos: Brianda Deyanara.

Aldo Rendón:

No obtuvo pelota.

Flor Vigna:

Tomó tres pelotas. Así fue su nominación:



Más tres puntos: Mariana.

Más dos puntos: Ernesto Laguardia.

Más un punto: Cynthia Klitbo.

Karina Torres:

Tomó tres pelotas. Así fue su nominación:



Menos un punto: Cynthia Klitbo.

Menos dos puntos: Ese Pérez.

Menos un punto: Yahir.

Gema Garoa:

Tomo tres pelotas. Así fue su nominación:



Más tres puntos: Mariana.

Menos un punto: Karina Torres.

Más un punto: Ernesto Laguardia.

Mariana:

No obtuvo pelotas con puntaje.

Yahir:

Obtuvo dos pelotas. Así fue su nominación:



Menos tres puntos: Memo Schutz.

Más un punto: Luis Chaparro.

Massad Altamini:

Solo tomó una pelota. Así fue su nominación:



Menos un punto: Brianda Deyanara.

Con esto, la placa de nominación de la quinta semana quedó de la siguiente forma:



Gema Garoa

Mariana

Ernesto Laguardia

Brianda Deyanara

Karina Torres

Luis Chaparro

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