Gema Garoa es acusada de robar un perfume de Yanet García en LCDLFM 2026; circula polémico VIDEO

Después de que Yanet García fuera trasladada al ‘exilio’ de La casa de los famosos México 2026, tuvo que ser eliminada por decisión de sus compañeros tras ser considerada un ‘mueble’. Al no recoger sus pertenencias, Brianda y Gema se encargaron de recolectarlas, pero un polémico video ya está generando rumores. ¿Robaron uno de sus perfumes? ¡Aquí te contamos!

Te recomendamos: ¿Yanet García sale de LCDLFMX tras regaño de Galilea Montijo? Piensa en partir tras peleas: “Prefiero irme”

Yanet García, eliminada de LCDLFM por ‘mueble’. / Instagram

¿Cómo fue la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Después de que Yanet García fue trasladada al ‘exilio’ de La casa de los famosos México 2026 tras ser considerada ‘mueble’ por el público, al igual que Luis Chaparro y Ese Pérez, la ‘chica del clima’ fue eliminada por decisión de sus compañeros.

Durante la gala del 26 de agosto, Galilea Montijo apareció sorpresivamente en el foro para informar que uno de los habitantes que estaban en el ‘exilio’ sería eliminado. Cada uno de los famosos ingresó al confesionario y dio el nombre del participante que querían que regresara.

Debido a que Yanet García solo obtuvo los votos de Yahir y Brianda Deyanara tuvo que salir de La casa de los famosos México 2026 sin la oportunidad de despedirse de sus compañeros y recoger sus pertenencias, lo que generó una ola de críticas para el reality.

Lee: Producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ le habría negado atención médica a Cynthia Klitbo, aseguran

Yanet García en el ‘exilio’ de LCDLFM

¿Qué hizo Gema Garoa con las pertenencias de Yanet García tras su salida de LCDLFM?

Ante la duda sobre la permanencia de Yanet García en La casa de los famosos México 2026, ‘la Jefa’ llamó a Brianda Deyara al confesonario para informarle sobre la salida de su compañera y pedirle que guardara sus pertenencias con ayuda de alguien más.

Brianda pidió la ayuda de Gema Garoa y juntas comenzaron a guardar todo lo que se encontraba en el vestidor; sin embargo, un polémico video que circula en redes ha comenzado a crear acusaciones de ‘robo’ contra la actriz mexicana.

En el breve clip se observa que Gema coloca uno de los perfumes de su excompañera en el piso y sigue recogiendo el resto de las cosas por que los usuarios comenzaron a señalar que había ‘robado’ sus pertenencias. Sin embargo, en otro video, aseguran que Cynthia Klitbo y la actriz guardaron todo en la maleta. Hasta ahora, las acusaciones se mantienen como RUMOR.

Lee: Gema Garoa rompe el silencio sobre la pérdida de su bebé en La casa de los famosos México: “Se siente horrible”

SI ALGUIEN TIENE EL CLIP COMPLETO PARA QUE ME DEN REPLICA ESTARÍA MUY BIEN, PORQUE NECESITO VER SI SI GUARDO ESE PERFUME O NO !!

AHORA RESULTA QUE YA HASTA RATEROS HAY EN LA CASA DE LOS FRAUDES!!! #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/qxnPyPlVaR — Sin nombre (@Sinnombre175175) August 26, 2026

¿Cuál fue la reacción de Yanet García ante su salida de La casa de los famosos México 2026?

Hasta ahora, Yanet García no ha regresado por completo a sus redes, pero en una de sus historias compartidas por su equipo, retomaron las palabras de agradecimiento que externó cuando ‘la Jefa’ le informó que había sido eliminada.

“Hoy me voy tranquila de no haberme defraudado, de ser auténtica y, sobre todo, con el corazón lleno de tanto amor. Gracias por el apoyo, son los mejores”, se lee en la publicación.

Por el momento, la ‘chica del clima’ se mantiene lejos de la polémica del perfume, pero dijo sentirse ‘tranquila’ en la post-gala del reality tras su salida del ‘exilio’.

No te pierdas: Yanet García queda con la boca abierta al ver a Yahir con poca ropa en LCDLFMX; ¿coquetearon? ¡Lo llena de halagos!