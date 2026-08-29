Sol León estalla vs. Rosa María Noguerón y exhibe por qué rechazó ‘LCDLFMX’: “Rosa me el a… me rogó”

El nombre de Sol León surge en medio de todas las polémicas que Rosa María Noguerón y ‘La casa de los famosos México 2026’ han enfrentado en los últimos días. Tras los malos comentarios que Aldo Rendón, uno de los participantes, hizo en su contra, la ganadora de ‘La mansión VIP’ se defiende y no solo explota contra el asesor de imagen, sino también contra la productora. Esto fue lo que dijo.

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Rosa María Noguerón recibe ataque de Sol León / Mezcalent

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Sol León en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Recientemente, Aldo Rendón habló sobre la pelea entre Sol León y una influencer identificada como ‘Muñeca Diamante de Rubí’. Durante una conversación con varios de sus compañeros en ‘La casa de los famosos México 2026’, tachó a la empresaria de “mentirosa”.

Según el asesor de imagen, la vida de lujos que muestra León en redes sociales es “falsa”. Su argumento es que, presuntamente, las joyas que presume no son reales y que los vestidos que utiliza no son de marca.

“La otra trae pulseras Cartier verdes; se le ven en la mano. Con todo respeto, Sol León. O sea, trae vestidos de Shein y pulseras Cartier, o sea, eso no es de verdad. Nos va a odiar, es broma. Yo amo a Sol León; es divertida…(Siempre dice): ‘Vean mi mansión’, pero está toda vacía, horrenda. ¿Qué mansión, señora? Su clóset está de acrílico. Se pone blusas de Chanel, pero así fake”. Aldo Rendón

Si bien dijo no tener nada en contra del Sol, sus comentarios no pasaron desapercibidos en redes sociales. Se ha teorizado que la producción, presuntamente, lo mandó a hablar mal de la empresaria por haber participado en ‘La mansión VIP’.

Recordemos que los productores de ‘La casa’ y ‘La mansión’ han mantenido una guerra de declaraciones desde hace unos meses. ‘HotSpanish’, creador de este último concepto, asegura que el reality de Televisa le ha copiado varias de sus ideas.

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Aldo Rendón habla mal de Sol León / Redes sociales

Sol León asegura que Rosa María Noguerón le “rogó” para que estuviera en ‘La casa de los famosos México 2026’

Tal parece que la propia Sol León también cree que Rosa María Noguerón supuestamente le “ordenó” a Aldo Rendón que hablara mal de ella. Y es que, según la influencer, la productora seguiría enojada por rechazar ‘La casa de los famosos México 2026’.

“Aldo mier…, yo soy empresaria y tan empresaria que no voy a desperdiciar este momento. La productora que, ¿cómo se llama? Rosa María… Rosa me el a… Un mensaje para tu productora: Tú me rogaste para que entrara a ‘La casa de los famosos’, pero, como yo soy bastante inteligente y supe elegir muy bien el proyecto adecuado para mí. No es una casucha, es una mansión y gané. Sé perfectamente bien y es súper evidente, Aldo, que te pusieron a hablar mal de mí porque son unos muebles”. Sol León

Aseguró que la actual temporada de ‘La casa’ es de “flojera”, resaltando que no solo es una opinión personal, sino la queja del público en general.

“No lo digo yo, el público le puso ‘La casa de los muebles’ y tu productora Rosa me el an… te está mandando a que hables de mí porque sabe perfectamente que yo tengo lo que tú no tienes, panzón cirrótico: Público, audiencia. Qué ridículo. Vives en un apartamento rentado… No hay nada más naco y más barato que traer garras de marca y no tener un techo propio… pobre mugroso”, manifestó.

Sus palabras causaron muchos comentarios divididos. Si bien algunos apoyaron sus palabras, otros creen que también está “minimizando” a aquellos fans que no tienen casa propia.

¿Qué dijo Rosa María Noguerón ante las declaraciones de Sol León?

Hasta el momento, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026’, no ha respondido directamente a las declaraciones de Sol León. No obstante, lo dicho por la influencer confirmaría lo que se reportó hace algunos meses.

A principios de junio, el periodista Gabo Cuevas reportó que, al parecer, querían a Sol para el reality, pero que al final la descartaron debido a la presunta irresponsabilidad de la creadora de contenido. Se dijo que, supuestamente, dejó a la productora plantada en al menos 8 ocasiones.

Gabo dijo que León presuntamente buscó después a Rosa para continuar con las negociaciones. Sin embargo, esta última la rechazó tajantemente: “Sol León los acaba de buscar. ¿Cuál cree que fue la respuesta? ‘Ahora nosotros no podemos recibirte’. Yo no estoy mintiendo. Me lo dijeron de primera mano”, manifestó.

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