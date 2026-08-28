La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el habitante salvado HOY, viernes 28 de agosto?

Este 28 de agosto, el líder de la quinta semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026, Masad Altamimi, defenderá el poder de la salvación frente a las retadoras Gema Garoa y Brianda Deyanara durante la gala de esta noche.

La salvación le otorga al ganador el poder de sacar a uno de los habitantes de la placa de nominación o, en caso de estar nominado, salvarse a sí mismo. ¡Te contamos quién se quedó con el beneficio de esta semana!

Leer: Galilea Montijo rompe el silencio sobre la polémica con Yanet García en LCDLFM 2026: “Nunca les damos gusto”

Massad es es el quinto líder semanal de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La casa de los famosos México 2026?

La quinta gala de nominación presentó una nueva dinámica en la que los habitantes tuvieron que nominarse entre sí. Esta vez, la votación fue cara a cara, mediante un juego en el que debían entrar a una alberca de pelotas y sacar tres de ellas, cada una con un puntaje determinado, para después otorgárselos al habitante de su elección y explicar sus razones frente a todos.

Como resultado de esta dinámica, la placa de esta semana quedó conformada por seis habitantes que se encuentran en riesgo de abandonar la casa este fin de semana:



Gema Garoa (nominada directamente por Masad Altamimi)

Mariana

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Brianda Deyanara

Luis Chaparro

A partir del miércoles y hasta el próximo domingo en la gala de eliminación, están abiertas las votaciones para salvar al favorito del público, a través del sitio oficial de votaciones de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Leer: Flor Vigna y Ese Pérez se besan bajo las sábanas y ‘la Jefa’ los interrumpe: ¿Contenido explícito? VIDEO

¿Cómo fue la quinta prueba por el robo de salvación en la casa de los famosos México 2026?

Los habitantes se enfrentaron a la prueba conocida como ‘El dulcero’, que consistió en una estructura giratoria con varias rampas y orificios que otorgaban diferentes puntajes.

Los participantes debían golpear una pelota para hacerla subir por la rampa y lograr que cayera en alguno de los orificios de la plataforma. Dependiendo del puntaje obtenido en cada tiro, los puntos se iban acumulando a lo largo de la competencia.

Al final de la prueba, el habitante que lograra reunir la mayor cantidad de puntos se convertiría en uno de los finalistas de la competencia. Los finalistas fueron Gema Garoa, Aldo Rendón, Flor Vigna y Ese Pérez.

En la ronda de finalistas, Gema Garoa se impuso y obtuvo su pase para enfrentarse a Masad por el poder de la salvación.

Al igual que la semana pasada, habrá dos retadores que buscarán arrebatarle este beneficio al líder. La segunda retadora será Brianda Deyanara, quien ganó la dinámica del ‘Elevador del destino’, luego de que Memo Schutz, ganador de la ‘Moneda del destino’, la eligiera junto con Ernesto Laguardia y Karina Torres para participar en la prueba.

Leer: Yanet García podría demandar a ‘La casa de los famosos México’ tras polémica expulsión: VIDEO

Brianga ganó el elevador del destino / Redes sociales

¿Quién fue el habitante salvado hoy viernes 28 de agosto en La casa de los famosos México 2026?

Los habitantes se enfrentaron a la dinámica ‘Dados’, en la que debían lanzar el cubo al aire y asegurarse de que diera dos vueltas por encima de su cabeza. Con cada tiro, los puntos se iban acumulando y, al final, el participante que obtuviera la mayor cantidad se quedaría con el poder de la salvación.

Después de cinco tiros, Brianda Deyanara ganó la salvación, y su decisión fue salvarse a sí misma, por lo que sale en automático de la placa de nominación.

Leer: Rosa María Noguerón se sincera y responde a las críticas de LCDLFMX 2026, ¿admite fracaso? “Si dan contenido”

