Gala Montes podría enfrentar demanda de la hija de Sergio Sendel: “La tiró al piso, la arrastró”, aseguran

Después de que Gustavo Adolfo Infante arremetiera contra La casa de los famosos México 2026 por exponer a Gala Montes en su regreso al reality, el periodista sorprendió al revelar que la actriz presuntamente podría enfrentar un proceso legal tras agredir a la hija del actor Sergio Sendel en otro programa. ¿La demandaron? ¡Aquí te contamos!

Te recomendamos: Gala Montes deja ‘La casa de los famosos México 2026’ y su mamá se pronuncia con poderoso mensaje

¿Gala Montes en problemas legales tras salir de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026?

Tras la inesperada salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026, Gustavo Adolfo Infante fue cuestionado sobre la polémica que generó en el reality la breve participación de la actriz y cantante. De acuerdo con el conductor de ‘Sale el sol’, es una completa falta de credibilidad para la empresa.

“Yo creo que metieron a Gala y sabían que iba a estar unos cuantos días. En mi punto de vista, una total y enorme falta de credibilidad de esta empresa, porque está engañando al público… Es lamentable; de esta muchacha, exponerla de esa manera podría ser peligrosísimo”. Gustavo Adolfo Infante

Asimismo, dejó claro su descontento con que la producción de La casa de los famosos México 2026 realice la dinámica de congelados para ‘insultar’ a los habitantes por un posible miedo a la competencia. “Se ve que tienen mucho miedo de lo que está pasando con la competencia”, señaló.

Lee: Así fueron los últimos momentos de Gala en LCDLFM 2026: ¿advirtió que algo no estaba bien? “Ahorita regreso”

Gustavo Adolfo Infante sobre la participación de Gala Montes en LCDLFM 2026. / Gustavo Adolfo Infante/ Facebook: Gala Montes/ Facebook

Gala Montes estalla vs. Gustavo Adolfo Infante tras salir de La casa de los famosos México 2026

Luego de abandonar La casa de los famosos México 2026, Gala Montes arremetió contra la producción y de paso lanzó fuertes comentarios contra Joana Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante por hablar de su breve participación y salida.

Tras sus declaraciones, el presentador de ‘El minuto que cambió mi destino’ sorprendió con una nueva revelación sobre Gala Montes, pues desde antes de entrar al reality se especulaba que enfrentaba algunos problemas con las adicciones, rumores que la actriz desmiente y solo ha admitido consumir marih*ana.

Lee: Anna Porter explota vs. Gabo Cuevas; le lanza severa advertencia tras hablar de Gala Montes y LCDLFM 2026

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Tras salir de LCDLFM 2026; ¿Gala Montes estaría enfrentando demanda de una actriz?

Durante una reciente emisión del programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante reveló que Gala Montes podría enfrentar una demanda por parte de la hija del actor Sergio Sendel, con quien coincidió antes en un proyecto.

Según explicó el comunicador, ambas estuvieron en un reality de nepo babies, donde existió una agresión por parte de la exhabitante de LCDLFM hacia la joven actriz. “Ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show”, contó.

“Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos, y que hay una demanda que están intentando mediar, pero pues obviamente, ni Sergio Sendel, ni la hija, ni nadie, quieren mediar con Gala Montes”. Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante señaló que el show al que hacía referencia era en el que Montes también conoció a Eleazar Gómez y Emiliano Aguilar, con quien generó rumores de romance en el pasado. “Creo que la televisora está interviniendo para que no haya demanda”, concluyó.

Hasta el momento, la información sobre el proceso legal contra la actriz no se ha hecho pública y se desconoce la versión de la hija de Sergio Sendel y Gala Montes.

No te pierdas: Gala Montes dice que su hermana Beba es adicta a las sustancias y ¿ella responde?: “Sé demasiado” VIDEO