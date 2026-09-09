Gustavo Adolfo Infante arremete vs LCDLFM 2026 tras ‘exhibir’ a Gala Montes: “Tienen mucho miedo”

El regreso y salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 ha causado mucha polémica dentro del espectáculo mexicano y ha dividido opiniones entre el público en redes sociales.

Ante esta situación, distintas personalidades del periodismo de espectáculos ya han reaccionado a lo ocurrido y no han dudado en expresar su postura sobre las decisiones que tomó la producción.

Una de las voces más populares de la farándula, Gustavo Adolfo Infante, también habló sobre la polémica y fue tajante al cuestionar el regreso de Gala al reality, pues consideró que la producción terminó exponiéndola.

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Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante opina sobre el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026

El periodista habló ante los medios y expresó su opinión sobre la decisión del equipo de ‘La casa de los famosos México’ 2026 de traer de regreso a Gala Montes, pese a que la actriz no esté atravesando por su mejor momento.

Gustavo Adolfo Infante fue duro en su crítica y consideró que la producción estaría tomando malas decisiones por miedo ante la competencia con ‘La granja VIP’. Asimismo, cuestionó la dinámica de “congelados”, pues aseguró que no le parece adecuado que los exhabitantes entren a decirles a los participantes que son “holgazanes” o que no están generando contenido.

Por otra parte, el periodista señaló que, desde su perspectiva, la producción probablemente sabía que Gala permanecería solamente unos cuantos días dentro del reality y que su regreso habría tenido como objetivo generar contenido y provocar reacciones en el resto de los habitantes.

“Está bien gacho cómo los tratan; entra todo mundo a decirle que son unos inútiles, unos holgazanes, que no están generando contenido. Se ve que tienen mucho miedo de lo que está pasando con la competencia.” Gustavo Adolfo Infante

También, consideró que esta situación representa una “falta de credibilidad” y acusó a la producción de estar engañando al público al presentar el regreso de Gala como si se tratara de una incorporación que podría prolongarse hasta los últimos días del programa.

En el caso específico de Gala Montes, el periodista calificó lo ocurrido como lamentable y expresó preocupación por la manera en la que la producción habría expuesto a la actriz. Gustavo habló de los problemas emocionales y de adicciones de Gala, y cuestionó que se le haya colocado nuevamente bajo los reflectores en esas condiciones.

Incluso, habló sobre el riesgo de que la actriz pudiera presentar alguna crisis durante su participación y mencionó un posible “brote psicótico” como un escenario que podría tener consecuencias graves.

“Yo creo que metieron a Gala y sabían que iba a estar unos cuantos días. En mi punto de vista, una total y enorme falta de credibilidad de esta empresa, porque está engañando al público (...) Es lamentable de esta muchacha, exponerla de esa manera podría ser peligrosísimo.” Gustavo Adolfo Infante

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Gustavo Adolfo Infante EXPL0T4 en contra de La casa de los famosos ❌😡 por exponer a Gala Montes en el reality#ebninforma #ernestobuitronnews #gustavoadolfoinfante #galamontes #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/9RA3JYdNio — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 9, 2026

¿Por qué Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026?

La tarde del 8 de septiembre, Gala Montes salió del reality antes de que comenzara la prueba por el presupuesto. La actriz se dirigió hacia el Zoom de la casa y, posteriormente, ya no regresó con sus compañeros.

Poco después, a través de las redes sociales de ‘La casa de los famosos México’, se anunció que Gala había decidido abandonar voluntariamente la competencia.

Sin embargo, poco después comenzaron a circular en redes sociales versiones de influencers y medios de comunicación que aseguraban que la salida de Gala habría ocurrido después de una presunta crisis de ansiedad. De acuerdo con estas versiones, la actriz habría tenido un comportamiento agresivo y protagonizado un altercado con integrantes del equipo de producción, situación que habría llevado a tomar la decisión de apartarla de la competencia.

La periodista Joanna Vega-Biestro también habló sobre el tema y compartió una versión con más detalles. Según lo que expuso, Gala habría acudido al confesionario para solicitar un producto íntimo y, al recibir una respuesta negativa, habría reaccionado de manera agresiva.

Vega-Biestro señaló que, posteriormente, una psicóloga habría ingresado para ayudarla, pero Gala habría tenido una reacción violenta hacia ella. Ante esta situación, de acuerdo con la periodista, el equipo habría contactado a los familiares de la actriz para que acudieran por ella y evitar que la situación escalara.

Hasta el momento, estas versiones sobre lo ocurrido dentro de la casa no han sido confirmadas oficialmente por la producción o la propia Gala Montes.

“Lo que a mí me cuentan es que Gala entra al confesionario y pide un producto íntimo. Como no se lo dieron de manera inmediata, empezó a querer casi romper la puerta para salirse. Es cuando entra la gente de producción con la psicóloga...La psicóloga recomienda que Gala se interne. Gala pierde el control y se le abalanza. Le hablan a gente cercana para que vaya por ella”, comentó la periodista.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Gala Montes entró en estado inconveniente a La casa de los famosos México?

Desde los primeros segundos de su regreso al reality, Gala Montes comenzó a llamar la atención por su comportamiento dentro de la casa, el cual generó especulaciones sobre su estado.

Poco después, la propia actriz confesó durante una conversación con Ese Pérez y Gema Garoa que llevaba tres días de fiesta y que había llegado “en vivo” a la casa. Estas declaraciones tomaron mayor sentido luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que aparece tomando y fumando con sus amigas horas antes de ingresar al reality, pues en las imágenes luce el mismo atuendo con el que posteriormente entró a la casa.

No es un secreto que Gala Montes tenga problemas a causa del consumo de sustancias. Recientemente, la actriz tuvo un altercado con una de sus vecinas, quien presuntamente la habría confrontado después de encontrarla fumando marihuana dentro de su casa.

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