Gala Montes dice que su hermana Beba es adicta a las sustancias y ¿ella responde?: “Sé demasiado” VIDEO

Tal parece que la guerra entre las hermanas Montes no tiene fin. Y es que, tras salir de ‘La casa de los famosos México 2026’, Gala Montes reiteró que su hermana Beba, presuntamente, es quien realmente tiene un problema con el consumo de sustancias ilícitas. ¿La influencer ya respondió? Te contamos todo.

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Gala Montes está peleada con su hermana / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes dice que su hermana Beba es adicta a las sustancias?

Como se sabe, Gala Montes y su hermana Beba están distanciadas. El conflicto comenzó después de que la actriz contara que no había podido ver a su sobrina tras un viaje que hicieron juntas por Asia. También recalcó que la influencer le había dejado de contestar las llamadas.

No se sabe exactamente el motivo por el que Beba ya no permite que su hija conviva con la también cantante. Esta última sostiene que la causa fueron “chismes”. En tanto que la periodista Ana María Alvarado reportó que, presuntamente, la menor le comentó a su madre que había visto a Gala consumir sustancias durante el paseo.

A partir de ese entonces, la actriz ha atacado a su hermana en múltiples ocasiones. La ha acusado de “extorsionadora”, “mala madre”, “ladrona” y “mala hermana”, entre otras cosas. También ha dicho que Beba es quien realmente consume sustancias.

La intérprete de ‘Tácara’ reafirmó este señalamiento recientemente en unas historias de Instagram que subió sobre su salida de ‘La casa de los famosos México’. Declaró que empezó a consumir cannabis cuando perdió el contacto con su sobrina y reiteró que Beba consume pastillas.

“Otra cosa de la Joanna, que dice que según yo me meto pastillas. Estúpida, no me meto pastillas. Lo único que hago es marihuana y lo empecé a hacer cuando me dejaron de dejar ver a mi sobrina…Deja de inventar que yo soy drogadicta. Mi hermana sí es. O sea, échale la culpa a mi hermana, a ella sí la paró el torito y yo no soy mamá, no vine a ser ejemplo de nadie… es peor tener un padre ausente que drogadicto”. Gala Montes

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Gala Montes acusa a su hermana de consumir sustancias / Redes sociales

Hermana de Gala Montes le habría lanzado indirecta a la actriz

Hasta el momento, Beba Montes no ha respondido directamente a las acusaciones de su hermana Gala. No obstante, subió una serie de videos que, para muchos, podrían ser ataques a la actriz.

Primero compartió un video desde su carro con el siguiente mensaje: “Si me preguntan, yo no sé nada, pero sé demasiado”. Posteriormente, publicó otro clip en el que se le puede ver comiendo, con música dramática de fondo.

Finalmente, subió unas historias hablando sobre unas curitas que se compró en un viaje. Recordemos que ‘Curitas’ es el nombre que Gala le dio a su fandom.

Algunos interpretaron esto como una forma de decir que tiene mucha información oscura sobre Gala, pero que optará por no decir nada y continuar con su vida. Y es que la joven ha tratado de mantener una postura tranquila frente a los comentarios de su hermana.

Tan solo se ha limitado a aclarar que no es una “mantenida” y que simplemente quiere enfocarse en su prometida e hija.

¿Por qué critican a Beba Montes, hermana de Gala Montes?

En redes sociales, los internautas han mostrado posturas divididas ante el conflicto entre las hermanas Montes. Algunos consideran que Beba tiene la razón al no hacerle mucho caso a la actriz, mientras que otros creen que esta última necesita ayuda.

Y es que varios usuarios han criticado a la influencer por mantenerse alejada de Gala y más en estos momentos aparentemente difíciles. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Si algo le pasa a tu hermana después no salga llorando para facturar con eso que la amabas tanto y no sé qué tanto”

“De esas hermanas, que Dios nos libre”

“Si fuera mi hermana, hasta dar la vida haría”

“Qué horror tenerte como hermana”

“Tu hermana te necesita”

“Pésima familia”

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