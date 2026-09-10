La casa de los famosos México 2026: ¿Yahir participó en robo? Intérprete hurtó en tienda y esto dicen en redes

La participación de Yahir en La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar, y no solo por perfilarse como uno de los favoritos de la temporada, si no también por una fuerte revelación que se hizo recientemente, en la que el intérprete habría robado hace algunos años. ¿Por qué?

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¿Yahir es favorito para ganar La casa de los famosos México 2026?

Las cosas han cambiado desde el inicio de La casa de los famosos México 2026, a la fecha. Las encuestas han ido modificando a los favoritos por el público, algo que también fue resultado de la salida de Aldo Rendón.

La situación para Yahir ha ido mejorando, y es que se ha vuelto uno de los favoritos por el público, pues la audiencia lo ha “regresado” de la placa de nominación en varias ocasiones.

Por otro lado, sus propios compañeros ven en Yahir como el “líder” de ‘La casa’, ya que se ha hecho cargo de la cocina, de comandar las pruebas para el presupuesto semanal, y esto logró que no fuera nominado por los habitantes.

Yahir está nominado en esta séptima semana del reality, pero pareciera que no está en riesgo de salir. En diferentes encuestas hechas por el público, aparece con altos números de votos. ¿Se mantendrá en la competencia?

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Yahir como favorito en La casa de los famosos México 2026 / IG

¿Por qué señalan a Yahir de haber robado?

Más allá de tratarse de una acusación en contra del cantante, todo empezó desde un testimonio hecho por Yahir en La casa de los famosos México 2026, cuando contó a sus compañeros la difícil etapa que tuvo cuando recién se había convertido en padre (apenas a los 19 años).

El sonorense relató a Gema Garoa las limitaciones económicas que tuvo, y las acciones que tuvo que hacer para poder sacar adelante a su familia, una de ellas: robar para comer:

No teníamos, la mamá de Tristan y yo, ni un peso partido por la mitad. (...) Llegamos a Tijuana con una mano por delante y otra por detrás, lo digo con toda la humildad y sinceridad del mundo, tenía que entrar al súper a robarme algunas cosas para que ella comiera. Yahir

Yahir añadió que muchas de las cosas las tenía que pedir, debido a la falta de dinero que vivían en esa época. Aseguró que las circunstancias te hacen intentar buscar conseguir lo que necesitas, de diferentes maneras.

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¿Cuántos hijos tiene Yahir?

Yahir Othón Parra, conocido artísticamente como Yahir, nació en 1979 y, mientras preparaba su carrera en la música, se convirtió en padre por primera vez a los 19 años.

El primer hijo de Yahir es Tristán, quien nació en 1998, fruto de su relación con Jacqueline Fierros, en una etapa que, para él, fue complicada económicamente hablando.

Yahir fue padre, por segunda ocasión, en 2016, tras su relación con Cristina Lliteras. A diferencia de la etapa que vivió con su primer hijo, la llegada del pequeño ocurrió cuando el cantante ya tenía una carrera consolidada.

La relación de Yahir con Tristán también ha atravesado etapas complicadas. El cantante ha hablado públicamente sobre el proceso que vivió junto a su hijo debido a problemas de adicción y sobre el distanciamiento que ambos tuvieron durante varios años.

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