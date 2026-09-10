¿Quién se va de ‘LCDLFM 2026’ del próximo 13 de septiembre? Así irían las votaciones HOY,10 de septiembre

La séptima eliminación de La casa de los famosos México 2026 ya comenzó a tomar forma. Tras la Gala de Nominación, seis habitantes quedaron en la cuerda floja y las primeras encuestas en redes muestran una tendencia que podría anticipar quién tiene más posibilidades de abandonar el reality este domingo. Aunque los resultados no son oficiales, ya hay favoritos claros y dos concursantes que preocupan a sus seguidores.

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Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

¿Quiénes son los nominados en la séptima semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado miércoles 9 de septiembre, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ vivieron un nuevo proceso de nominación. Tuvieron que enfrentar a unos monstruos para poder realizar su votación.



Mariana

Karina Torres

Masad Altamimi

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Yahir

Cabe mencionar que, dentro de unas horas, se realizará el robo por la salvación. Sin importar quién lo obtenga, este beneficio da la oportunidad de sacar a alguien de la placa o, en caso de estar nominado, autosalvarse.

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¿Quién va ganando las encuestas para salvarse en la casa de los famosos México?

Como cada semana, diversas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’, incluyendo la de ‘Vaya vaya’, hacen encuestas para conocer las preferencias de la gente. La pregunta que hacen es sencilla: “¿Quién quieres que se quede en La casa de los famosos México?”.

Así quedarían las preferencias de acuerdo con la encuesta:

Karina Torres: 23%

Gema Garoa: 18%

Masad Altamimi: 17%

Mariana: 15%

Yahir: 15%

Brianda Deyanara: 12%



Si la tendencia sigue así, la eliminada de la semana sería Brianda Deyanara. En caso de que decidan salvarla, el expulsado sería Yahir o Mariana. Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrá hasta la gala de expulsión del próximo domingo 6 de septiembre.

Así puedes votar por tu habitante favorito. Solo se puede hacer durante las pregalas, galas y postgalas:



Entrar a la página https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota//

Seleccionar a tu habitante favorito. Solo se puede votar una vez al día, pero los clientes de VIX Premium tienen hasta 10 votos.

Pulsar la opción “Enviar voto” y listo.

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¿Quiénes son los eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, jueves 10 de septiembre?

Hasta este jueves 10 de septiembre, siete habitantes han dejado ‘La casa de los famosos México 2026’. Cuatro por decisión del público, uno por voluntad propia, otro por decisión de los mismos habitantes y dos más por plan de la producción. Ellos son los expulsados:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era infiltrado de la producción y cambió su lugar con Mariana, quien salió la primera semana.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Luis Chaparro

Yanet García: Fue expulsada por sus mismos compañeros al ser considerada la “habitante más mueble” de la competencia.

Aldo Rendón: Abandonó la competencia por temas de salud.

Flor Vigna

Gala Montes entro por menos de 72 horas y salió, según ella por la producción ya no la quería dentro

La identidad del próximo eliminado se dará a conocer el próximo 13 de septiembre, durante la gala de expulsión. Comenzará a las 8:30 pm. y se emitirá mediante el canal de Las Estrellas y VIX, aplicación en la que también se pueden ver las pre y las postgalas, así como la transmisión 24/7.