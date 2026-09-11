Joanna Vega-Biestro responde a las “amenazas” de Gala Montes y ¿advierte posible demanda?: “Asesorada”

Un nuevo pleito surge entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes. Luego de que la actriz declarara que podría presuntamente molestar a la hija de la periodista, esta última no se queda callada y lanza una contundente respuesta. Incluso pone sobre la mesa la posibilidad de una acción legal. Te contamos lo que está pasando.

No te pierdas: ¿Gala Montes le declara su amor a Emiliano Aguilar en redes sociales? Tras salida de LCDLFM ella dice: “Te amo”

Joanna Vega-Biestro se defiende / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes se enojó con Joanna Vega-Biestro?

Todo comenzó tras la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Joanna Vega-Biestro dijo que le había llegado información de que, presuntamente, la actriz fue sacada del reality tras agredir a la psicóloga.

Según Joanna, la joven se alteró mucho después de que la producción no le diera un tampón de forma inmediata. Supuestamente, miembros del staff y la especialista en salud mental intentaron tranquilizarla. Las cosas habrían escalado hasta el punto en el que se le “abalanzó” a la médica.

Ante esto, la también cantante subió una serie de historias a Instagram asegurando que jamás agredió a nadie y que la sacaron después de que le dijeran que había una “preocupación” de que desarrollara un brote psicótico.

Arremetió contra Joanna por dar “información falsa” y dijo estar cansada de su “hostigamiento”, pues mencionó que la conductora, al parecer, intentó contactar a sus padres. Manifestó que, si quisiera, podría “acosar” a su hija. Si bien dejó claro que no lo hará, sus palabras fueron suficientes para desatar la polémica.

Gala Montes “A la que le voy a partir la madre es a ti (Joanna Vega-Biestro) por estar inventando ma… así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder. Tú estas yendo a investigar cosas mías, tanto con mi mamá como con mi papá. A mí papá lo están hostigando. Tú quieres que vaya al kinder de tu hija y me le pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta. No lo voy a hacer, pero es lo que estás haciendo. Respeta o voy a hacer que respetes, Joanna”.

Lee: Gala Montes dice que su hermana Beba es adicta a las sustancias y ¿ella responde?: “Sé demasiado” VIDEO

Gala Montes dice que Joanna Vega-Biestro la acosa / Redes sociales

Así respondió Joana Vega-Biestro a las “amenazas” de Gala Montes

Durante la emisión más reciente de ‘Sale el sol’, Joanna Vega-Biestro aprovechó para responder a los ataques de Gala Montes. Comenzó diciendo que la información proporcionada le fue dada por una fuente “fidedigna” y hasta recalcó que mucho de lo que dijo fue confirmado por la propia actriz.

“La información que compartí me llegó directamente a través de una fuente fidedigna. La corroboré antes de hacerla pública y, posteriormente, varios de esos hechos fueron confirmados por la propia persona involucrada. Por eso sostengo que no inventé, no mentí sobre la información que di. Ejercer mi trabajo periodistico relacionado con personajes públicos no es hostigar o acosar”, puntualizó.

Tras aclarar que simplemente estaba cumpliendo su labor como periodista de espectáculos y que tanto Gala como su familia son “figuras públicas”, recalcó que no se podía meter con su hija, ya que esta es menor de edad.

Resaltó que la pequeña no es una “celebridad”, por lo que no habría razón para que quisieran buscarla. También advirtió que ya se asesoró legalmente, en caso de que deba tomar alguna medida.

“Aquí hay un límite absoluto que es mi hija. Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación. No tiene nada que ver con mi profesión, ni con una diferencia que alguien pueda tener conmigo… Cualquier expresión que pueda representar una amenaza o una intimidación hacia ella será tomada con toda la seriedad que corresponde. Si alguien tiene algo que reclamarme por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no… Estoy debidamente asesorada. De ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”. Joanna Vega-Biestro

Finalizó diciendo que seguirá ejerciendo su trabajo y señalando que “con los niños no”, por lo que pidió que dejaran a su hija “fuera de un conflicto de adultos”.

¿Gala Montes ya respondió a la posible demanda de Joanna Vega-Biestro?

Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido ante la posibilidad de una demanda por parte de Joanna Vega-Biestro. El último post que hizo en redes sociales data de hace un día y es una recopilación de momentos junto a Emiliano Aguilar, con quien se especula que tiene una relación.

“No puedo tener suficiente”, escribió en la descripción, algo que para muchos fue la confirmación de que realmente ya son novios.

Mira: ¿Cuánto pagará Gala Montes por salir de La casa de los famosos México 2026? Revelan millonaria multa