Karina Torres fue amenazada de muerte en pleno escenario, luego de un jalón de cabello: “Vas a ver, perr*"

La influencer Karina Torres, actual habitante de La casa de los famosos México 2026, ha sido protagonista de icónicos momentos. Fuera de las buenas experiencias, también ha vivido situaciones de tensión. Esto le pasó hace unas semanas, cuando fue amenazada de muerte.

Karina Torres fue amenazada de muerte / Instagram Karina Torres

¿Karina Torres es favorita para ganar La casa de los famosos México 2026?

La respuesta concreta es: Sí. Karina Torres, desde su anuncio como habitante de La casa de los famosos México 2026, se ha perfilado como la favorita para ganar esta cuarta temporada del reality.

Esto no es sorpresa, ya que su amiga, Wendy Guevara, se coronó como gran ganadora de la primera edición del programa de Televisa.

Por si fuera poco, Karina arrasa en encuestas realizadas por internautas y diversos medios de comunicación. Incluso, su nombre aparece en distintas listas filtradas como la triunfadora. Cabe resaltar que esto no es oficial, y cualquier pleito o acción podría hacerla caer en las predicciones. ¿Será que se queda con los cuatro millones de pesos?

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¿Karina Torres rompe en llanto en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Cuándo fue amenazada de muerte Karina Torres?

Según relató Karina Torres a finales del mes de junio de este 2026, el incidente comenzó cuando se dirigía hacia el escenario durante un show del Pride en Tijuana.

En sus palabras, mientras avanzaba entre las personas que se encontraban en el lugar, sintió que alguien le dio un fuerte jalón de cabello: “ Yo iba caminando y pues iban los vigilantes, los guardias. De repente sentí que me dieron un jalonzote de cabello ” mencionó.

Torres afirmó que esa persona quería una foto, pero al no otorgársela, el asunto creció todavía más, pues se topó con la misma mujer en una dinámica sobre el escenario. Cuando Karina bajó del escenario, Karina aseguró que la mujer se acercó a ella, la sujetó del rostro y le lanzó una amenaza de muerte:

Te voy a matarchis ahorita, vas a ver ahorita, vas a ver perra. Amenaza de muerte recibida por Karina Torres

El episodio, según Karina Torres, no terminó cuando concluyó el espectáculo. La influencer aseguró que, al momento de salir del establecimiento junto con su equipo, observó nuevamente a la misma persona en el exterior:

Cuando vamos saliendo del antro, estaba ahí sentada, como que nos estaba esperando la jot* inventada y nos volvió a amenazas. Y la verdad no me quedé callada, sí volteé y le dije cosas: ‘Ay cállate, si eres perr* lo haces ahorita de una vez’, a parte yo ni la conozco. Karina Torres

A pesar de la tensión, Karina Torres informó en ese momento que el incidente no pasó a mayores, pero sí causó preocupación entre sus seguidores.

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¿Quién es Karina Torres y qué contenido hace en redes sociales?

La nacida en León, Guanajuato, Karina Torres se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más reconocidas de México.

Su popularidad en redes sociales comenzó a crecer desde 2021, gracias a sus transmisiones en vivo, colaboraciones y humor. En 2023, la integrante de ‘las Perdidas’ concluyó su preparación como estilista profesional y comenzó a desarrollar diversos proyectos personales y de emprendimiento.

Antes del reality, Karina Torres realizaba streams en TikTok, medio que utilizaba para poder interactuar con toda su comunidad.

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