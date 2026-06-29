¿Karina Torres en peligro? Denuncia amenazas durante la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX: VIDEO

El pasado fin de semana, se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX. Muchos artistas como Imelda Tuñón y Olga Sana acudieron a este evento. Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, también estuvo presente y hasta fue coronada reina.

Sin embargo, no todo fue bonito para la influencer. Y es que denunció haber sido amenazada mientras daba un show en un antro. Te contamos todo lo que dijo.

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Karina Torres fue amenazada en CDMX / Redes sociales

¿Cómo amenazaron a Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’?

En un reciente video para redes sociales, Karina Torres, a quien se menciona como posible habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, contó cómo es que fue amenazada de muerte. De acuerdo con su testimonio, había acudido a un bar para dar show tras el Pride en CDMX.

Todo iba hasta que una persona le jaló el pelo. Si bien le ofrecieron una disculpa y hasta le pidieron una foto, le recalcó que le había dolido mucho y que no volviera a hacerlo. Cuando subió al escenario, contó lo ocurrido y hasta señaló al responsable.

“Me jala el cabello y la verdad yo sí me ataqué y le dije cosas. Le dije: ‘No me andes jalando, jota’. Me dice: ‘Ay, no, perdóname’... La verdad sí me incomodé. Ya arriba del escenario sí dije que estaba buscando a la que me jaló el cabello y sí le dije la verdad en el show, que me había incomodado”, relató.

Posteriormente, la invitó al escenario y comenzó a hacerle “bufa”. En algún punto, esta persona volvió a pedirle una fotografía, pero de una forma más agresiva. Y es que le aventó dinero y, tras conseguir su objetivo, le exigió un video.

Karina, aparentemente, se habría negado, por lo que “la jochis” se bajó molesta. Cuando terminó la presentación, este individuo la habría agredido físicamente y amenazado de muerte.

“De repente, cuando yo las subo al escenario, las bufo… Se enojó y se bajó del escenario bien atacada… Se acaba el show. Yo iba caminando y, de repente, la jota me agarra la cara, me voltea así y me dice: ‘Te voy a matar. Vas a ver, pe… La verdad sí me dio miedo”. Karina Torres

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Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, revela cómo reaccionó ante amenazas de muerte

Pese a que se sintió muy asustada, decidió no confrontar a la persona. Si bien dijo no tener miedo al pleito, destacó que ahora está en una etapa de su vida en la que quiere evitar las controversias.

“Yo no me dejo, la verdad. Pero me tranquilicé y dije: ‘No me voy a enojar, no pasa nada. Todo tranquilo’. Aparte, (estaba) en un lugar un poquito peligroso. Se puso bien intenso el wey. Pero me tranquilicé y dije: ‘Bueno, no vale la pena, la jota andaba pe… No le hagas caso’”, puntualizó.

Y agregó: “No es que tenga miedo, simplemente no es mi mood. Ya no soy de andar en pe…, ya no soy de meterme en problemas por mi recuperación, por mi grupo”.

Finalmente dejó claro que, a pesar de este incidente, disfrutó mucho estar en el evento y convivir con sus fanáticos: “Son cosas ya muy fuertes”, concluyó.

Karina Torres no quiere conflictos en su vida / Redes sociales

¿Quién es Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’?

Edna Karina Torres Hernández, mejor conocida como Karina Torres, es una influencer, comediante, conductora y actriz.

Es originaria de Guanajuato.

Forma parte del grupo de ‘las Perdidas’, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

Tiene 35 años.

En múltiples ocasiones, se ha sincerado sobre los problemas de adicción que tuvo desde la adolescencia y cómo pudo superarlos.

En 2023, se graduó de una academia de belleza en Nuevo León.

Ha colaborado con diversas marcas como Netflix.

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