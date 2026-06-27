Alfredo Adame queda fuera de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026, ¿por su hijo?: “Estuvimos esperando”: VIDEO

Este 27 de junio, se celebró la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México. Alfredo Adame, quien hace poco participó en ‘La mansión VIP’, fue uno de los invitados de honor. No obstante, y para sorpresa de muchos, no asistió. ¿Cuál fue la razón? Él mismo lo explicó en un video. Te contamos los detalles.

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Alfredo Adame explica por qué no fue a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 EN CDMX / Mezcalent

¿Por qué la invitación de Alfredo Adame a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX fue tan criticada?

Ya van varios años en los que el actor es convocado para la Marcha del Orgullo LGBT+. No obstante, su presencia ha sido motivo de controversia. Y es que su propio hijo ha asegurado que Alfredo Adame lo rechazó por ser gay.

En su momento, Sebastián Adame declaró que le parecía injusto que su padre estuviera en este tipo de eventos, ya que lo veía como una hipocresía de su parte. Según su versión, Alfredo hasta le prohibía hablar sobre su orientación.

“Es muy frustrante, él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía que lo dijera a menos que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas o porque a él lo atacaban porque yo era gay y en vez de defenderme, se ofendía, me atacaba, a mí”, dijo en 2023.

Recordemos que el también conductor tiene un total de cuatro hijos. Ha mantenido distancia con sus tres hijos varones, a quienes ha llamado “malagradecidos” en muchas ocasiones. En el caso específico de Sebastián, ha dicho que jamás lo rechazó por su sexualidad.

Afirma que se alejó de él, así como de sus hermanos, por otras cuestiones, incluyendo una supuesta manipulación por parte de su madre, Mary Paz Banquells.

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Hijo de Alfredo Adame dice que el actor lo rechazó por ser gay / Redes sociales

La razón por la que Alfredo Adame no asistió a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX

A través de un video para TVNotas, Alfredo Adame explicó por qué no estuvo en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX. Si bien muchos llegaron a pensar que fue vetado tras su último escándalo con una reportera, esto está muy lejos de la realidad.

Mencionó que todo se había tratado de un problema de organización. Relató que el camión en el que se iba a transportar no podía circular hoy y no pudo llegar al punto de encuentro establecido, por lo que decidió regresar a su casa.

“Estaba invitado a la Marcha del Orgullo, en el Paseo de la Reforma. Llegamos a las 10:30 a Polanco para dejar el carro en algún estacionamiento e irnos en un Uber a la ubicación que nos iban a mandar desde las 9 de la mañana del camión. Estuvimos esperando. Nunca nos pudimos comunicar. Más tarde me llegó un mensaje de que el camión no iba a circular. Nos quedamos así”. Alfredo Adame

Al parecer, no hubo una solución por parte de las personas que lo invitaron: “Estuvimos buscando. Decidí regresarme a mi casa. Desgraciadamente no los voy a poder acompañar en el Pride y la razón principal es que el camión no iba a circular. Saludos”, concluyó.

¿Qué famosos asistieron a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX?

Las cámaras de TVNotas pudieron captar a muchos famosos en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX. Una de ellas fue Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, quien dijo celebrar el amor y aprovechó para expresar que estaba más enamorada que nunca de su nuevo novio, de identidad aún desconocida.

Entre otros que se dejaron ver en este evento fueron Kim Shantal, Priscila Valverde (exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’), Kimberly ‘La más preciosa’ y Olga Sana, entre otros más.

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