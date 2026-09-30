La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el séptimo finalista HOY, 30 de septiembre? ¡Nadie lo vio venir!

La recta final de La casa de los famosos México 2026 ya no perdona: sin nominaciones ni pruebas de salvación, todo depende del público. Esta noche alguien se despide, y en redes ya circula un nombre que sorprendió a muchos. ¿Se cumplirá lo que dicen las encuestas?

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La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo serán las eliminaciones y votaciones en la semana final de La casa de los famosos México 2026 México 2026?

Tras la salida de Brianda Deyanara el domingo 27 de septiembre, la producción abrió las votaciones para que el público decida quién merece ganar la cuarta temporada. Esta semana ya no hay nominaciones ni pruebas de salvación.

Aun así, todavía faltan dos eliminaciones antes de conocer a los cinco finalistas. Hoy sale el séptimo lugar, y el jueves 1 de octubre se sabrá quién ocupa el sexto.

Las votaciones siguen abiertas durante el programa. Durante la gala habrá una pausa para anunciar al habitante que tenga menos votos acumulados hasta ese momento.

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Semana final de La casa de los famosos México 2026 México 2026

¿Quién será finalista hoy, 30 de septiembre, de La casa de los famosos México 2026 y cómo van las votaciones?

Este miércoles 30 de septiembre, un habitante será el séptimo lugar de la temporada. Siguen en la pelea:



Mariana

Karina Torres

Yahir

Gema Garoa

Ernesto Laguardia

Memo Schutz

Ese Pérez

En redes circula que Ernesto Laguardia podría ser el séptimo lugar, algo que sorprende porque fue el primer habitante en regresar a la casa en la última gala. La encuesta de Facebook de Vaya Vaya lo ubica con 4%, y a Memo Schutz con 7%, los más cerca de salir.

Karina Torres va al frente con 24%

Mariana con 19%

Ese Pérez con 17%

Gema Garoa con 15%

Yahir con 14%.



Ojo: el conteo no es oficial y solo refleja la intención del voto. La producción no ha confirmado nada, y el resultado real se conocerá esta noche.

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¿Cuándo y a qué hora es la final de La casa de los famosos México 2026?

La gran final será el domingo 4 de octubre, en punto de las 20:30 horas, por Las Estrellas. Para entonces solo quedarán cinco habitantes en la casa.

Galilea Montijo, conductora del reality, será la encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del ganador.

Quien acumule más votos se llevará el premio de 4 millones de pesos y se convertirá en el ganador o ganadora de la cuarta temporada. Hasta entonces, todo sigue siendo especulación.

¿Quién fue el séptimo finalista de La casa de los famosos México 2026?

La gala para conocer al séptimo finalista arrancó por todo lo alto con una espectacular presentación de Alejandra Guzmán. Además, Aldo Rendón, quien abandonó previamente la competencia, regresó al foro para reencontrarse con sus compañeros y ser parte de esta noche decisiva.

Más tarde, los habitantes fueron trasladados al SUM, donde comenzaron a revelarse los resultados de las votaciones.

El primero en recibir la noticia de que seguía en la competencia fue Ese Pérez, quien no pudo contener la emoción y regresó a la casa al borde del llanto.

La segunda habitante en asegurar su permanencia y regresar a la casa fue Mariana.

Minutos después, Galilea Montijo anunció que Memo Schutz también seguía en la competencia, seguido por Karina Torres y Yahir, quienes lograron superar este primer corte de la semana final y mantenerse en la pelea por los 4 millones de pesos.

Ernesto Laguardia se convierte en el séptimo finalista de La casa de los famosos México 2026