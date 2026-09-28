Aldo Rendón, ¿traiciona a Las hienas? Apoya a Karina Torres y a otro participante en LCDLFM, ¡no es Gema, ni Ese Pérez!

Este domingo finalmente el último habitante eliminado salió de ‘La casa de los famosos México’ antes de la gran final y desafortunadamente para sus seguidores, fue Brianda Deyanara la que se quedó a nada de pelear por los 4 millones de pesos.

Como era de esperarse, esta semana los fandoms están con todo apoyando a su favorito y Aldo Rendón, exhabitante de esta temporada sorprendió a más de uno luego de que pidiera votos para dos personas en específico. Y no, no son Gema Garoa, ni Ese Pérez. Aquí te contamos lo que está pasando.

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Aldo Rendón protagonizó varios momentos virales en ‘LCDLFM’ / FB: Aldo Rendón

Aldo Rendón apoya con todo a Karina torres en la final de ‘LCDLFM’

Luego de que en semanas anteriores Aldo Rendón revelara que seguía apoyando al team con el que compartió durante el encierro, conformado por Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa, incluso justificando algunas actitudes de los dos últimos, argumentando que se trataba de un juego, hoy parece que las cosas han cambiado para el stylist.

Y es que en una publicación en redes sociales, Aldo Rendón compartió un comentario en el que deja entrever que el grupo de ‘las hienas’ como el público denominó a Torres, Pérez, Garoa y Rendón, ya no existe para él:

“VOTEN POR MI MAMÁ LOBA KARINA TORRES Y POR YAHIIIR, SON MIS GALLOS DE ESTA SEMANA FINAL” Aldo Rendón

Por supuesto, este comentario levanto sospechas, pues más de uno consideró que era extraño que el exhabitante se inclinara solamente hacia Karina y dejara fuera al otro par que también compartió con él.

Hasta Aldo Rendón se deslinda de los colgados de Gemaviv y Heces…



Amamos!!! Jajajajaja#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VzK0G99vzE — Xavi (@xavi_belmont) September 28, 2026

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Aldo Rendón tiene a sus favoritos en LCDLFM / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón dejó de apoyar a ‘las hienas’ en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque hasta el momento Aldo Rendón no ha salido a dar declaraciones sobre el por qué su apoyo se está enfocando completamente en Karina Torres y en Yahir, hay algunas teorías que ya están rondando el internet.

En primer lugar, hay algunos que señalan que Aldo Rendón sabe bien que Gema y Ese no tienen posibilidades reales de ganar a pesar de estar en la final, por lo que prefiere darle su apoyo a dos personas que verdaderamente puedan quedarse con los 4 millones de pesos.

Por otro lado, otra teoría sugiere que los recientes comentarios transfóbicos de Ese Pérez y Gema Garoa en contra de Karina Torres presuntamente habrían molestado al stylist, pues él también pertenece a la comunidad LGBT+.

Es importante aclarar que ambas son teorías que no están comprobadas, por lo que al momento se mantienen en calidad de rumor.

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¿Por qué Aldo Rendón también está apoyando a Yahir en la final de ‘LCDLFM’?

Mientras estuvieron en el encierro, Rendón desarrolló una estrecha amistad con Yahir, incluso provocando que el intérprete rompiera en llanto cuando Aldo tuvo que abandonar la competencia debido a su delicado estado de salud.

Al momento, Yahir forma parte de los siete finalistas que aún permanecen en la competencia de ‘La casa de los famosos México’, siendo considerado como uno de los favoritos para unirse al club de Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris, ¿tendrá posibilidades? Estamos a punto de descubrirlo.