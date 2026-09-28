Galilea Montijo sorprende en Hoy y hace contundente revelación sobre la final de LCDLFM, ¿se pospone? “Una pausa”

Luego de 65 días de encierro, finalmente entramos a la recta final de ‘La casa de los famosos México 2026’, y es que después de que Brianda Deyanara se convirtiera en la novena habitante eliminada este domingo 27 de septiembre, ahora sí estamos a pocos días de conocer quién será la personalidad que apagará las luces.

Al estar en un momento clave de la competencia, ha sido Galilea Montijo quien ha compartido información importante que los amantes del reality deben tener en cuenta para llevar a su favorito hasta el primero lugar de ‘LCDLFM’. Checa aquí todo lo que dijo.

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Galilea Montijo revela detalles de la final de LCDLFM / Instagram

Galilea Montijo explica qué pasará en la semana final de ‘LCDLFM’

Este lunes, la conductora estelar del reality compartió en el programa ‘Hoy’ cuál será la dinámica de esta última semana y cuáles serán los días clave: “Les recuerdo que este miércoles vamos a conocer al séptimo lugar y el jueves conoceremos al sexto lugar”

Galilea Montijo le recordó al público que a partir de este domingo se abrieron las votaciones que definirán del séptimo lugar al primer ganador de ‘La casa’, y que dependiendo de la cantidad de votos que tengan cada uno, se irán quedando o eliminando:

“El día de ayer se abrieron las votaciones para que usted comience a votar por quién quiere que gane la casa, el menos votado hasta el miércoles, se hace una pausa, sale en séptimo lugar; el jueves otra vez se hace una pausa de las votaciones y sacamos al sexto lugar” Galilea Montijo

No hay que olvidar que los votos que se están dejando desde este domingo son positivos para el habitante al que se le están dando y que solamente serán cinco los que llegarán a la gran final.

✨Así luce Galilea Montijo en esta Gala domingo, la penúltima gala con un vestido elegante color negro! 🖤 pic.twitter.com/ovcSnNpfTG — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 28, 2026

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¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Esta es la última semana del programa, por lo que los interesados en que su favorito llegue a la final, deberán empezar a votar lo más pronto posible. Si no sabes cómo emitir tu voto aquí te dejamos una guía paso a paso:



Entra a la página oficial de ‘La casa de los famosos México’

Selecciona la pestaña que dice “VOTA” o bien, escanea el código QR directamente de la pantalla durante las transmisiones de las galas en vivo.

Una vez en la página, selecciona a tu habitante favorito y confirma tu voto.

No debes olvidar que la página para vota únicamente se habilita durante las pregalas, galas y postgalas, por lo que son los únicos momentos en los que podrás apoyar a tu favorito.

Finalmente, recuerda que si no tienes una cuenta de VIX Premium, solamente tendrás oportunidad de dar 1 voto por periodo, mientras que con la cuenta, tienes derecho hasta 10 días votos por periodo.

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Karina Torres habitante de ‘La casa de los famosos México’ / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Luego de la última gala de eliminación en la que Brianda Deyanara quedó fuera, oficialmente se definieron los siete finalistas de ‘La casa de los famosos México’:



Mariana Karina Torres Yahir Gema Garoa Ernesto Laguardia Memo Schutz Ese Pérez

De la lista antes mencionada, los menos favoritos sin duda siguen siendo Gema Garoa y Ese Pérez, quienes además de ser considerados algo tóxicos dentro de la competencia, también han sido señalados de ser traidores e incluso lanzar comentarios transfóbicos en contra de una de las favoritas, Karina Torres.