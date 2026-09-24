¿Karina Torres ganará ‘LCDLFM’ pese a los problemas de salud de su sobrino? Final cardíaca predice vidente

En las últimas semanas han circulado un sinnúmero de rumores que indicarían que la producción de ‘La casa de los famosos México’ estaría supuestamente buscando sabotear el triunfo de Karina Torres. Sin embargo, Ramsés Vidente ha lanzado un importante mensaje que podría desestimar dichas especulaciones, aquí te contamos todo lo que sabemos.

Lee también: ¿Fraude claro en ‘LCDLFM’ 2026? Las señales detrás del pase a la final de Mariana, esto exponen en redes

Ramsés Vidente / FB: RamsésVidente El Vidente de las Estrellas

Esto predijo Ramsés Vidente sobre Karina Torres en la final de ‘La casa de los famosos México’

A través de un enlace en vivo, Ramsés Vidente compartió qué es lo que le dicen sus cartas sobre la recta final de ‘La casa de los famosos México’, misma que ha sido muy controvertida pues a pesar de todo, no hay una tendencia real hacia cierto personaje que lo pudiera tildar como ganador absoluto, como ocurrió en las temporadas anteriores.

Karina Torres podría ganar LCDLFM. / Luis Pérez/ Redes sociales

De acuerdo a los dichos del vidente, no hay nada escrito, pues él observa muchos cambios: “Ojo porque todo lo que puede ser, no puede ser, pero lo será”.

De inmediato, Ramsés Vidente compartió que existían altas posibilidades de que Karina Torres se llevara el triunfo absoluto del reality de convivencia, sin embargo, no hay que confiarse pues las cartas revelan a Mariana como una de las jugadoras más fuertes que sin duda darán batalla de cara a la final.

MARIANA Y KARINA FINAL, GUERRA RUSIA VS UCRANIA, ECONOMÍA NIVEL MUNDIAL, ALEJANDRA GUZMAN SALUD, LUIS MIGUEL SALUD, INGLATERRA REY CARLOS, VOLCÁN Y SISMO EN EL MAR #ramsesvidente🔮®️ pic.twitter.com/NHQ50nW5is — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) September 23, 2026

¿Karina Torres podría abandonar ‘La casa de los famosos México’ por la salud de su sobrino?

Aunque el vidente no dijo nada acerca de la posibilidad de que Karina Torres tomara la decisión de salir de La casa de los famosos México, sí hay surgido rumores de que esto podría suceder a tan solo unos días de la gran final. Lo anterior debido a las recientes actualizaciones del estado de salud de su sobrino.

A través de redes sociales, cuentas como La comadrita, así de como algunos fans de ‘la Perdida’, compartieron un banner en el que solicitaron ayuda a la gente para la donación de sangre para el joven. Sin embargo, al momento, Karina no ha dado a conocer su decisión de abandonar la competencia.

"¡Se necesita tu ayuda! Cada donación puede salvar una vida. Se solicita cualquier tipo de sangre para Emiliano Daniel Torres Ibarra” Post de redes sociales

🩸|| DONACIÓN DE SANGRE PARA EMILIANO



Cuentas de fans de Karina Torres (@Soykaritorres) solicitan apoyo para donar sangre a su sobrino Emiliano.



📲 Para más información y coordinar la donación, contacta a Missael Torres (hermano de Karina) en Instagram:

👉… pic.twitter.com/vuhLRb2i9f — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) September 24, 2026

Lee también: ¿Paolita Suárez entra por Karina Torres a LCDLFM? Tras problemas de salud de su sobrino, toma drástica decisión

Ramsés Vidente, ¿descarta a Ese Pérez de la final de ‘La casa de los famosos México’?

En la misma lectura, Ramsés Vidente reveló que debido a los movimientos y poca claridad que se está experimentando en el juego, es posible que un hombre se cuele a la final.

El vidente compartió que Memo Schutz o Yahir podrían llegar a la tan ansiada final de ‘LCDLFM’, sin embargo, cuando la presentadora mencionó también a Ernesto Laguardia y Ese Pérez, el tarotista envío un mensaje contundente: “No, Ese no, Yahir”.

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si dicho comentario responde a preferencias personales del vidente, o si efectivamente las cartas le han dicho que el influencer no tiene posibilidades de llegar a la final de ‘La casa de los famosos México’.

No podemos olvidar que durante la recta final, Ese Pérez he mencionado que está seguro de ser un finalista, por lo que en caso de que la predicción de Ramsés Vidente resulte cierta, el influencer quedaría mal parado.

Lee también: Romance entre Ernesto Laguardia y Mariana se confirmaría con este VIDEO de hace más 20 años: ¡Tremendo beso!

Primer habitante lcdlf4 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos en la última semana de eliminación?

Luego de que anoche se llevara a cabo la última gala de nominación de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, hay cinco personalidades que podrían quedar fuera de la contienda en esta recta final, siendo:



Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Brianda Deyanara

Habitantes entre los cuales se encuentra el último eliminado de la temporada, misma que se transmitirá en vivo este domingo.

Tras conocer la placa de nominados, ahora sí podemos determinar que Yahir, Karina Torres y Mariana se mantienen como los finalistas, esta última gracias a una dinámica en la que se convirtió en la primera finalista de La casa de los famosos México.