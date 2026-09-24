Aldo de Nigris sale en defensa de Wendy Guevara tras ¿no ser considerada una mujer que ganó LCDLFMX?

Previo a la recta final del reality de Televisa, diversas teorías empiezan a rondar en cuanto quién será el ganador de esta temporada, una de ellas habla sobre la supuesta maldición del primer finalista que podría afectar directamente a Mariana en ‘La casa de los famosos México’.

Otra de las teorías de internet que rondan es la de que la producción estaría buscando sabotear el triunfo de Karina Torres, pues como se dijo en su momento “esta historia ya se contó”, y sobre esto, Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada fue cuestionado. Checa aquí lo que dijo.

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Karina Torres en LCDLFM / Instagram Karina Torres

Aldo de Nigris reconoce el triunfo de Wendy Guevara como mujer en LCDLFM

En una breve entrevista con el periodista Gabo Cuevas, de Nigris fue cuestionado sobre el posible triunfo de Mariana, pues se perfila como una de las contendientes más fuertes, además de que según las teorías de internet, la producción presuntamente estaría buscando que una mujer biológica se quedara con los 4 millones de pesos.

“Dicen que Mariana podría ser la ganadora porque la producción quiere que gane una mujer biológica, una mujer que da vida, a ti ¿quién te gustaría que ganara?” Le pregunto el periodista.

Aldo de Nigris se quedó sorprendido con el cuestionamiento, sin embargo, no dudó en defender a Wendy Guevara:

“No sé, pero ¿qué es esa mam… de que quieren que gane una mujer biológica? Si ya ganó Wendy la primera” Aldo de Nigris

Aldo de Nigris / Redes sociales

Cuando Gabo Cuevas le dijo que Wendy no podía dar vida, el sobrino de Poncho de Nigris le aseguró que sí podía, aunque de una forma diferente.

Finalmente, Aldo no tuvo más que palabras de cariño para Wendy, una persona con la que él ha convivido de manera personal y muy cercana por la amistad que existe con Poncho, su tío.: “Wendy es luz, Wendy te da felicidad”.

Efectivamente, Wendy fue la primer mujer en ganar la casa, si este año gana otra, sería la segunda mujer en ganar pic.twitter.com/U7R1moqIm3 — ada🌱 (@diversasuke) September 24, 2026

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‘La casa de los famosos México’: Esta es la teoría que ha encendido las redes

Durante la entrevista de Gabo Cuevas a Aldo de Nigris, el periodista mencionó sobre una teoría en la que la producción estaría involucrada, misma que buscaría que Karina Torres, una mujer trans, presuntamente no gane ‘La casa de los famosos México 2026’.

Karina Torres habitante de ‘La casa de los famosos México’ / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

De acuerdo a lo comentado por un usuario de X, sus fuentes le revelaron que Karina Torres presuntamente no podría ser saboteada para no apagar las luces de ‘La casa’, esto porque tanto tanto Rosa María Noguerón, productora del programa, como Paly Alonso, showrunner y productor creativo, presuntamente estarían buscando darle visibilidad a una mujer biológica

como Mariana o Gema Garoa, pero, ¿por qué?

El objetivo de los altos mandos del reality presuntamente obedecería a un plan para, en efecto, cambiar la narrativa de la primera temporada, e presuntamente impulsar a alguien que pueda formar parte de diferentes proyectos como Garoa o Mariana.

Por ahí dicen que ni Paly Alonso ni Rosa Maria, ni mucho menos Wendy quieren que gane Karina y que probablemente salga está o la próxima semana... Esto para impulsar a una nueva ganadora que quieren que sea una Cisgenero



Osea estaría entre Mariana y Gema

Le voy más a Mariana… — C M E (@FireFireFire03) September 16, 2026

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Karina Torres, ¿tiene posibilidades de ganar ‘La casa de los famosos México 2026’?

En estricto sentido, Karina Torres tiene grandes posibilidades de ganar el reality, al igual que su amiga Wendy Guevara, sin embargo, usuarios de internet señalan que presuntamente podría haber mano negra de la producción.

¿A qué re refieren? Al hecho de que en más de una ocasión se ha visto que la narrativa del programa está enfocada en mostrar los errores de Karina, haciéndola ver como una persona reactiva, según cuentan usuarios de redes.

Además, tras la información que le fue dada a Karina Torres sobre el estado de salud de su sobrino y que estuvo a punto de provocar su abandono de ‘LCDLFM’, se hizo más evidente esto que piensan los internautas.

Por supuesto, todo se trata de una teoría cuya información no está verificada, por lo que podría ser un rumor hasta que no se compruebe lo contrario.