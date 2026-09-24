Inesperada ausencia de Galilea Montijo en ‘Hoy’ desata rumores, ¿se va del matutino? ¡Hubo suplente!: FOTO

No cabe duda que Galilea Montijo es una de las conductoras más exitosas de la última década, presentando los programas estelares de Televisa como ‘La casa de los famosos’, en donde la pasión por su profesión la han llevado a perder la voz, o incluso el matutino ‘Hoy’ en el que está cercana a cumplir 20 años.

Siendo así, las ausencias de la conductora en el programa de la mañana provocan muchas dudas, tal y como pasó este lunes 24 de septiembre de 2026. ¿Por qué no estuvo presente? Aquí te contamos todo lo que sabemos al respecto.

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Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

Galilea Montijo sorprende con ausencia en el programa ‘Hoy’, ¿qué le pasó?

Tal y como lo comentamos, Montijo se mantiene llena de proyectos de conducción, por lo que sus días tienden a ser sumamente extenuantes, y eso es precisamente lo que le pasó en las últimas horas.

Este miércoles 23 de septiembre, Galilea encabezó la conducción de la última gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’, siendo una noche llena de emociones y momentos inesperados.

Debido a la gran carga de trabajo de Montijo, decidió ausentarse este jueves de la conducción del matutino, y por supuesto, la producción debió llevar a alguien que tomara el lugar de la tapatía. ¿De quién se trata?

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Galilea Montijo lució una creación del diseñador mexicano Iván Ávalos. / Instagram: @galileamontijo

¿Quién suplió a Galilea Montijo en el programa ‘Hoy’ hoy, jueves 24 de septiembre de 2026?

La conductora invitada para suplir a Galilea Montijo este jueves en el programa ‘Hoy’, fue la legendaria actriz Roxana Castellanos, quien ha destacado en el mundo del teatro y la televisión, y por si fuera poco es considerada una de las grandes comediantes en nuestro país.

Durante la emisión, además de ser de gran apoyo para los conductores de la emisión Roxana compartió más detalles sobre su siguiente proyecto, una puesta en escena titulado ‘¡Amiga…date cuenta!’.

Actualmente la obra de Castellanos ya se estrenó, sin embargo, ofrecerá funciones hasta el 15 de noviembre de este año.

Roxana Castellanos en ‘Hoy’ / Captura de pantalla

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¿Quiénes han sido las conductoras invitadas en ‘Hoy’?

A lo largo de los años, el matutino ‘Hoy’ se ha caracterizado por invitar diferentes personalidades para conducir junto a los conductores titulares o incluso para presentar secciones especiales. Entre los nombres que más han resonado están:



Ninel Conde

Cynthia Urias

Claudia Lizaldi

Roxana Castellanos

Yaneth García

Karime Pindter

Nicola Porcella fue también otra de las personalidades que en su momento formaron parte del elenco del matutino como conductor invitado, no obstante, debido a su gran trabajo y al cariño del público, pasado un tiempo se convirtió en conductor regular, aunque no todo ha sido color de rosa para el peruano, pues quedará para la historia el día que Nicola Por cella sufrió aparatosa caída en Hoy.