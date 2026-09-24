Fanáticos de Gema Garoa estarían ‘comprando’ votos, ¿para que la actriz gane la final de ‘LCDLFM’?: FOTOS

Después de que el equipo de Gema Garoa saliera a dar declaraciones pidiendo una competencia justa, nuevamente la polémica envuelve a la actriz de telenovelas, pues al parecer sus fanáticos estarían moviendo cielo y tierra para que la habitante de ‘La casa de los famosos México’ se mantenga en la competencia.

Muchos internautas ya señalan que estas acciones merecen una sanción, ¿será cierto? Te compartimos aquí todos los detalles.

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Gema Garoa trayectoria / Redes sociales

¿Qué está pasando con los seguidores de Gema Garoa y las votaciones en ‘LCDLFM’?

Hace algunas horas la usuaria @LaVillanaFBK compartió un par de fotografías en las que se puede ver la interacción en un grupo de Facebook nombrado “Gema Garoa oficial”, mismo en el que los participantes, al parecer uno de los administadores, estaría ofreciendo incentivos a cambio de votos por la actriz.

“Aquí casual bien divertida en uno de los grupos de Gema en los que andan ofrenciendo CUENTAS DE VIX GRATIS a cambio de que voten por ella jajajajaja” X @LaVillanaFBK

En la imagen se aprecian varios detalles. En primer lugar un mensaje fijado en el que se alcanza a leer “Gema tiene que llegar a la final, Voten”, después, ya en la conversación, se ve que uno de usuarios envía una foto en la que ofrece un mes de VIX gratis a cambio de pruebas que demuestren que los votos están yendo directamente para Gema Garoa.

Más abajo de la conversación otro usuario les pide a los integrantes del grupo que también voten en Vaya Vaya, uno de los canales más destacados de chismes y que han estado al pendiente de las encuestas luego de la nominación.

Aquí casual bien divertida en uno de los grupos de Gema en los que andan ofreciendo CUENTAS DE VIX GRATIS a cambio de que voten por ella jajajajajaja



Ayyyyy tanto que escupen Gema, Ese y sus fans y que les cayó en la cara 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX4 #LCDLFMX pic.twitter.com/qZgZVWBr4M — 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐍𝐀 (@LaVillanaFBK) September 24, 2026

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¿Por qué piden una sanción a Gema Garoa tras la filtración de chat de WhatsApp?

Aunque en primera instancia lo que están haciendo los fanáticos de Gema Garoa podría parecer algo inocente, ha encendido las alarmas del resto de los seguidores del programa, pues aseguran se trata del abuso de estrategias financieras externas que sin duda pueden alterar el resultado.

Lo que está pasando con Garoa sin duda nos recuerda el caso de Aarón Mercury, participante de la tercera temporada, y quien al parecer también se benefició de este tipo de acciones.

Según las especulaciones, la expulsión del influencer se debió a que la producción detectó la manera en la que se estaba beneficiando y es por eso que esperan que a Gema Garoa la detengan antes de que se cuele a la final con métodos desleales.

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¿Gema Garoa podría salir de ‘La casa de los famosos México’ antes de la gran final?

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la última gala de nominación de la temporada, misma en la que Gema Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz quedaron tras las cuerdas, pues cualquiera puede salir de la competencia antes de la gran final.

Hablando específicamente de Gema Garoa, sin duda tiene grandes posibilidades de quedar fuera de la recta final, pues en las últimas semanas ha protagonizado situaciones cuestionables que la dejan sin apoyo del público, como Gema cuando sacrificó el 100% del presupuesto de comida para quedarse con la inmunidad de La casa de los famosos México en la novena semana.