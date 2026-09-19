Equipo de Gema Garoa responde tajante tras la difusión de FOTOS con IA y supuesto uso de bots; ¿denuncian fraude?

Luego de que Gema Garoa comprara la inmunidad por el 100 por ciento del presupuesto para llegar a la semana nueve de La casa de los famosos México 2026, se especuló de un supuesto favoritismo a la actriz tras difundirse una serie de imágenes hechas con IA en las que aparece junto al productor Paly Alonso. ¡Te contamos los detalles!

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Gema Garoa en medio de la polémica en LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cuáles son las supuestas fotos de Gema Garoa y el productor Paly Alonso?

En medio de la tensión que vive Gema Garoa tras estar una semana más cerca de la final de La casa de los famosos México 2026, en TikTok se difundieron diversas imágenes en las que se ve a la actriz junto al también productor del reality, Paly Alonso.

“Gema y Paly Alonso, el productor de Endemol”, se lee en el breve clip en el que aparecen en supuestos escenarios diferentes; sin embargo, detalles como un ‘micrófono’ en una de las fotos hicieron que de inmediato los usuarios se percataran de que fueron hechas con inteligencia artificial.

Aunque la publicación llamó la atención debido a las controversias que la intérprete de melodramas ha protagonizado en el reality, los usuarios señalaron que el material no era real y realizaron comentarios como: “La IA en todo su esplendor”, “El chiste se cuenta solo” y “Qué montaje”.

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Equipo de Gema Garoa lanza comunicado tras fotos hechas con IA; ¿denuncia fraude?

En medio de la polémica a pocos días de la final de La casa de los famosos México 2026, el equipo de Gema Garoa lanzó un comunicado en el que hizo un llamado a tener una competencia justa sin desacreditar el trabajo de otros habitantes, pues también ha sido señalada de utilizar bots en algunas encuestas:

“Creemos profundamente en una competencia justa; las redes sociales y las comunidades digitales tienen hoy un peso enorme en la conversación pública alrededor de un reality, por lo que cualquier posible intento de manipular artificialmente métricas, tendencias o percepciones merece ser revisado con seriedad y transparencia”. Equipo de Gema Garoa

Asimismo, dejaron claro que su mensaje no busca desacreditar a ningún habitante, sino defender el apoyo de la audiencia de cada uno de los artistas, por lo que pidió a la producción que revisara los comportamientos en redes para garantizar una comunicación digital que refleje de manera auténtica el respaldo de la audiencia.

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Comunicado del equipo de Gema Garoa tras polémica en LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Quién es Gema Garoa, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Gema del Rocío García Figueroa , conocida solo como Gema Garoa, Valle Hermoso, Tamaulipas.

Antes de su controversial participación en La casa de los famosos México 2026 , participó en importantes producciones como La jefa del campeón, Cita a ciegas, Como tú no hay 2 y Eternamente amándonos.

, participó en importantes producciones como y Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y se graduó en 2013; sin embargo, algunos comentarios dentro del reality show 24/7 han creado polémica sobre su carrera.

Hasta ahora, Gema Garoa se mantiene como una de las favoritas de La casa de los famosos México 2026 pese a las fotos hechas con IA y el supuesto uso de bots en encuestas, razones por las que su equipo rompió el silencio.

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