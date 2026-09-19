¿Gema Garoa salió con una mujer? La actriz confiesa romance y confunde su orientación con ser “therian”

Si algo sabe hacer Gema Garoa dentro de La casa de los famosos México 2026 es generar conversación. Esta vez, la actriz sorprendió a sus compañeros al contar una experiencia romántica que vivió con una mujer años atrás, una historia que la llevó incluso a cuestionarse aspectos de su orientación y terminó provocando un momento de risas por una inesperada confusión de términos.

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Gema Garoa revela romance con una mujer? Así fue la experiencia que la hizo cuestionarse todo

Durante una conversación con Ese Pérez en los jardines de La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa confesó que hace algún tiempo conoció a una mujer con la que sintió una conexión inmediata. Según explicó, la atracción surgió desde el primer momento y la experiencia la tomó completamente por sorpresa.

Gema relató que ambas comenzaron a convivir con frecuencia y que la química fue creciendo hasta convertirse en algo más que una simple amistad. La participante incluso reconoció que aquella historia la llevó a replantearse muchas cosas sobre sí misma.

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Gema Garoa trayectoria / Redes sociales

¿Cómo conoció Gema Garoa a la mujer que la hizo dudar de su orientación sexual?

De acuerdo con el relato de Gema Garoa, todo ocurrió durante una salida nocturna en la Ciudad de México. La actriz recordó que acudieron a un antro y posteriormente continuaron la fiesta en un karaoke.

Según contó, la joven llamaba la atención por su personalidad, su seguridad y su forma de desenvolverse ante los demás, algo que terminó cautivándola. En medio del ambiente festivo, los asistentes comenzaron a gritarles: “¡beso, beso!”, por lo que terminaron compartiendo un beso frente a todos los presentes.

Después de aquel momento, la situación avanzó y, según Gema, la joven terminó confesándole sus sentimientos. La actriz aseguró que ella también sentía admiración por la joven pero se sentía confundida pues jamás una mujer le había llamado la atención.

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Gema: ‘Nunca he estado con una mujer pero X, vamos a seguirnos besuqueando y luego platicamos de eso’ 😭😭 pic.twitter.com/1A2Owpu5mK — ✨ʟɪᴢ ❤︎.* ✨ (@_lizCR) September 13, 2026

¿Por qué Gema Garoa llegó a cuestionarse su orientación y cómo surgió la confusión sobre ser “therian”?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la historia fue que Gema Garoa reconoció que aquella experiencia con una mujer la hizo cuestionarse cosas que nunca antes se había planteado. La actriz confesó que la conexión fue tan fuerte que incluso llegó a preguntarse si podía ser bisexual.

Según relató, se trataba de una situación completamente nueva para ella, por lo que hubo momentos en los que no sabía cómo reaccionar ni qué hacer. La propia Gema compartió esa etapa de confusión entre risas con sus compañeros de La casa de los famosos México 2026.

La conversación tomó un giro aún más inesperado cuando intentó encontrar una palabra que describiera lo que estaba sintiendo. En ese momento, Karina Torres intervino y sugirió que quizá estaba buscando el término “no binaria”. Sin embargo, lejos de aclararse, Gema preguntó si la palabra correcta era “therian”, confundiendo conceptos completamente distintos.

Al darse cuenta del error, ambas soltaron carcajadas y el momento se convirtió en una de las anécdotas más divertidas de la charla. La confusión no pasó desapercibida para los seguidores del reality, quienes comentaron ampliamente el episodio por lo espontáneo y divertido que resultó.

¿Quién es la mujer de la que habló Gema Garoa? La joven señalada en redes no ha reaccionado a las especulaciones

En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a relacionar la descripción que dio Gema Garoa con Marian Guevara, una creadora de contenido conocida por compartir publicaciones sobre futbol y estilo de vida. La teoría cobró fuerza debido a que varios seguidores consideraron que algunas de las características mencionadas por la actriz coincidían con el perfil público de la influencer.

Quienes impulsan esta versión señalan que ambas tendrían una conexión previa en redes sociales y afirman que Gema aún sigue a Marian e incluso habría interactuado con algunas de sus publicaciones en el pasado. Además, destacan similitudes con la descripción compartida dentro del reality: una joven de cabello corto, complexión delgada, aficionada al futbol y con un estilo de vestir relajado. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación de que Marian Guevara sea la mujer a la que se refería Gema, por lo que todo permanece como una especulación surgida entre los seguidores del programa.