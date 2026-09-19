Yahir revela situación indecible que ¡vivió con su hijo Tristán! “Batallé mucho”

No cabe duda que gracias a su participación en ‘La casa de lo famosos México’, Yahir se ha convertido en uno de los habitantes más queridos debido a su galanura, carisma e innegable talento.

Sin embargo, hace más de 20 años, antes de que el cantante se diera a conocer en la escena musical, su vida era completamente diferente, marcada por situaciones que desafían la fe de cualquiera.

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Yahir habla de las dificultades de su juventud. / Redes Sociales

Yahir, así fue la historia de dificultad del cantante

Fue en el podcast de José Eduardo Derbez, Mixologando, en donde Yahir compartió uno de los episodios más difíciles de su vida, marcado por las dificultades económicas cuando su primogénito, Tristán, era apenas un pequeño de 3 años de edad.

De acuerdo a las declaraciones del cantante, a pesar de sus esfuerzos en aquella época, el dinero no le alcanzaba ni siquiera para darle de comer a su pequeño hijo, y mucho menos podía pensar en cualquier clase de lujo:

“Mi hijo me lloraba de hambre wey… no tenía ni un peso para darle un pan dulce wey. Yo pedía fiado aquí y allá para darle al morro, batallé mucho” Yahir

Aunque sin duda esa época de escasez fue sumamente complicada para el intérprete, Yahir asegura que hay una cosa que anhela de aquellos años: “es la unión que aÍn con las dificultades teníamos el niño y yo”.

por esto le molesta tanto a Yahir el tema de la comida, en algún punto no tuvo para comer. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX pic.twitter.com/WRtF9vjQyC — ana ☁️🦋 (@pamind13) September 15, 2026

El habitante de ‘La casa de los famosos’ narró que durante esa época cantaba en los bares, y mientras él utilizaba su talento para generar ingresos, los encargados de la barra cuidaban al pequeño Tristán.

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Yahir y su hijo Tristán se reencuentran tras varios años alejados / Instagram: @yahirmusic

¿Cómo es la relación de Tristán y Yahir en la actualidad?

Por fortuna en la actualidad Yahir puede decir que las dificultades económicas quedaron en el pasado, sin embargo, mientras Tristán crecía y se convertía en un adulto, ambos estuvieron distanciados debido a los problemas de adicciones que enfrentó el joven.

Durante varios años ambos estuvieron alejados, y aunque Yahir intentó ayudar a su hijo internándolo en centros de rehabilitación, solo generó rechazo por parte de Tristán.

Afortunadamente después de varios años de estar lejos, en la actualidad Yahir y Tristán nuevamente han retomado la comunicación y día con día continúan construyendo su relación de padre e hijo.

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Yahir y el “trauma” que ha dejado al descubierto en ‘LCDLFM’

Ha sido gracias al clip de esta entrevista de Yahir, que muchos internautas han logrado entender la razón detrás de la organización y el control del cantante en la cocina de ‘La casa’.

Desde su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026', Yahir tomó control de la cocina, organizando las compras, las porciones y los alimentos de los habitantes, situación que lo ha puesto en la mira pues muchos consideran que en ocasiones es injusto con su propia ingesta en comparación a la de sus compañeros.