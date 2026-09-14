¿Yahir fue infiel a su ex con su mejor amiga? Gabo Cuevas destapa supuesto romance

Mientras Yahir sigue consolidándose como uno de los participantes más queridos de La casa de los famosos México 2026, una revelación hecha en radio volvió a poner bajo los reflectores su vida amorosa. El cantante fue señalado de haber iniciado una relación con quien era la mejor amiga y roomie de su entonces pareja, una historia que desató debate entre periodistas y que hoy vuelve a encender las redes.

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Yahir como favorito en La casa de los famosos México 2026 / IG

¿Qué reveló Gabriel Cuevas sobre la supuesta infidelidad de Yahir?

La polémica surgió durante una emisión de Fórmula Espectacular, donde el periodista Gabriel Cuevas habló sobre una etapa poco conocida de la vida sentimental de Yahir.

De acuerdo con el comunicador, el cantante habría comenzado una relación con quien en ese momento era la mejor amiga de su entonces novia. La declaración causó revuelo debido a que esa mujer es actualmente la madre de su hijo y su pareja desde hace varios años.

“Yahir engañó a su ex con su mejor amiga”, mencionó Gabriel Cuevas durante la transmisión, generando de inmediato reacciones entre los presentes en el programa.

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¿Cuándo comenzó la relación de Yahir con la mejor amiga de su ex?

Gabriel Cuevas aseguró que Yahir comenzó a salir con su actual pareja apenas una semana después de terminar su relación anterior. Además, reveló un detalle que hizo todavía más llamativa la historia.

“Una semana, cuando terminó con su ex, a la semana se enteró de que Yahir andaba ahí y la amiga así de ‘por favor’ (...) pocos saben, pero la pareja actual de Yahir era mejor amiga de su ex y era su roomie. Cuando terminan su ex y Yahir, la amiga empieza a andar con Yahir y le dice: ‘hazme un hijo’ y le hizo un hijo”, afirmó.

Tras la declaración de Cuevas, la periodista Flor ofreció una versión diferente de los hechos y aclaró que, según la información que ella conoce, no existió una infidelidad como tal.

“Con la mejor amiga es con la que tiene al bebé de ahorita, son esposos; pero no la engañó, con su ex terminó mucho antes de estar con su amiga”, explicó la conductora.Sin embargo, Cuevas sostuvo su postura

¿Quién es Cristina Lliteras, la actual pareja de Yahir y madre de su hijo?

La actual pareja de Yahir es Cristina Lliteras, originaria de Sonora y alejada del mundo del espectáculo. Aunque no suele aparecer constantemente en los medios, ha acompañado al cantante durante varios años.

La relación entre ambos se consolidó mucho tiempo después de aquella polémica que ahora vuelve a comentarse a raíz de las declaraciones radiofónicas. Juntos formaron una familia y en 2016 dieron la bienvenida a su hijo.

El propio exacadémico ha contado en distintas ocasiones que conoce a Cristina desde hace más de dos décadas, pues ambos crecieron en Sonora y coincidieron mucho antes de iniciar un romance.