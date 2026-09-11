Reviven shippeo de Yanet García y Yahir tras incómoda pregunta en Miembros al aire, ¿le gusta el cantante? VIDEO

Tras su inesperada y polémica salida de ‘La casa de los famosos México’, Yanet García ha disfrutado de la vida fuera del encierro en su lujoso departamento de Nueva York y siendo la invitada a programas como ‘Hoy’ y ‘Miembros al aire’.

Fue en este último en donde la llamada ‘Chica del clima’ vivió momentos de tensión cuando los conductores de la emisión le preguntaron sin rodeos si algún habitante de la casa le había gustado mientras se encontraba en el famoso reality.

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Yanet García hace revelación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Yanet García sobre Yahir y su convivencia en ‘La casa de los famosos México’?

En la reciente emisión de ‘Miembros al aire’, Yanet García no pudo disimular luego de que Jean Duverger lanzara una pregunta que desataría las risas y especulaciones en el set: “¿Alguien te movió el tapete adentro?”

Yanet solamente atinó a sonreír pícaramente mientras aseguraba que en ‘La casa de los famosos México’, había hombres muy guapos, eso sí, sin revelar la identidad de nadie en especial.

Como era de esperarse, Paul Stanley y Jean no dejaron de insistir y al ver que Yanet García no soltó ningún nombre, empezaron a lanzar opciones al aire, hasta que el nerviosismo de la conductora la echó de cabeza.

Yahir fue muy cercano a Yanet García durante ‘La casa de los famosos México’ / Redes sociales

“Es que todos están muy guapos. Pero Yahir tiene pareja, pero sí está muy guapo, sí con mucha personalidad” Yanet García

Fiel a su estilo, Jean lanzó la pregunta que lo cambiaria todo cuando mencionó “¿Pero y si no tuviera pareja?”, a lo que Yanet respondió: “podría ser”.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales. Incluso, algunos usuarios señalaron que el cantante podría ser la persona que a García le gustó en el reality. ¿Será?

Yanet: Es que todos están muy guapos..

Jean: Yahir?

Y: tiene pareja

J: no importa

Y: es muy guapo

J: Yahir guapo y con personalidad

Y: si mucha personalidad

J: osea si no tuviesese pareja? Mnmm

El negro: este wey como va presionando 😂😂



YANET X MIEMBROS AL AIRE#TeamYanet pic.twitter.com/5o61eTmxKp — Ateuzaz (@Ateuzazbeba) September 11, 2026

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Yanet García y Yahir, un shippeo que nació en las redes

Durante la estancia de la conductora en el reality show se le vio cercana a Yahir, formando una dupla que se apoyaba durante momentos críticos y en donde la admiración mutua era evidente.

Antes de iniciar el proyecto en el que coincidieron ambos, Yahir demostró que admiraba la belleza de la conductora, dejándole comentarios y halagando a Yanet García en sus redes sociales, lo cual dejó al descubierto que podría haber buen química entre ellos.

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Yanet García continúa con su exitosa carrera después del reality. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes han sido los novios de Yanet García antes de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque Yanet García es considerada como una de las conductoras más bellas de la televisión mexicana, su historial de relaciones románticas es bastante reducido. Checa aquí quienes han sido los novios de ‘la Chica del clima’:



Douglas Martin - Jugador profesional de videojuegos y creador de contenido : Yanet y Douglas estuvieron juntos por un periodo de 3 años. Terminaron su relación debido a que el influencer buscaba enfocarse en su carrera.



- Jugador profesional de videojuegos y creador de contenido : Yanet y Douglas estuvieron juntos por un periodo de 3 años. Terminaron su relación debido a que el influencer buscaba enfocarse en su carrera. Lewis Howes: El conferencista y actual esposo de Martha Higareda también forma parte del historial amoroso de Yanet García.

Aunque tenían una relación sólida y los dos compartían un estilo de vida saludable, se dice que Lewis Howes decidió terminar con ‘la Chica del clima’ pues no estaba cómodo con la idea de que ella abriera una cuenta en una plataforma de contenido exclusivo.