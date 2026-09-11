 Reviven shippeo de Yanet García y Yahir tras incómoda pregunta en Miembros al aire, ¿le gusta el cantante? VIDEO
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Reviven shippeo de Yanet García y Yahir tras incómoda pregunta en Miembros al aire, ¿le gusta el cantante? VIDEO

En su más reciente visita a ‘Miembros al aire’, Yanet García fue cuestionada sobre Yahir y, ¡revivieron el shippeo!

Yanet García y Yahir fueron muy cercanos en 'La casa de los famosos México'

Yanet García ha alagado la galanura de Yahir.

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FB: Yanet García / Yahir Othón Parra

Yanet García y Yahir hicieron una buena dupla en el reality.
FB: Yanet García / Yahir Othón Parra
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Karla Roca
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Tras su inesperada y polémica salida de ‘La casa de los famosos México’, Yanet García ha disfrutado de la vida fuera del encierro en su lujoso departamento de Nueva York y siendo la invitada a programas como ‘Hoy’ y ‘Miembros al aire’.

Fue en este último en donde la llamada ‘Chica del clima’ vivió momentos de tensión cuando los conductores de la emisión le preguntaron sin rodeos si algún habitante de la casa le había gustado mientras se encontraba en el famoso reality.

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Yanet García fue la invitada especial de 'Miembros al aire'
Yanet García hace revelación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Yanet García sobre Yahir y su convivencia en ‘La casa de los famosos México’?

En la reciente emisión de ‘Miembros al aire’, Yanet García no pudo disimular luego de que Jean Duverger lanzara una pregunta que desataría las risas y especulaciones en el set: “¿Alguien te movió el tapete adentro?”

Yanet solamente atinó a sonreír pícaramente mientras aseguraba que en ‘La casa de los famosos México’, había hombres muy guapos, eso sí, sin revelar la identidad de nadie en especial.

Como era de esperarse, Paul Stanley y Jean no dejaron de insistir y al ver que Yanet García no soltó ningún nombre, empezaron a lanzar opciones al aire, hasta que el nerviosismo de la conductora la echó de cabeza.

Yahir
Yahir fue muy cercano a Yanet García durante ‘La casa de los famosos México’ / Redes sociales

“Es que todos están muy guapos. Pero Yahir tiene pareja, pero sí está muy guapo, sí con mucha personalidad”
Yanet García

Fiel a su estilo, Jean lanzó la pregunta que lo cambiaria todo cuando mencionó “¿Pero y si no tuviera pareja?”, a lo que Yanet respondió: “podría ser”.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales. Incluso, algunos usuarios señalaron que el cantante podría ser la persona que a García le gustó en el reality. ¿Será?

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Yanet García y Yahir, un shippeo que nació en las redes

Durante la estancia de la conductora en el reality show se le vio cercana a Yahir, formando una dupla que se apoyaba durante momentos críticos y en donde la admiración mutua era evidente.

Antes de iniciar el proyecto en el que coincidieron ambos, Yahir demostró que admiraba la belleza de la conductora, dejándole comentarios y halagando a Yanet García en sus redes sociales, lo cual dejó al descubierto que podría haber buen química entre ellos.

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Yanet García fue una de las participantes más queridas de LCDLFM.
Yanet García continúa con su exitosa carrera después del reality. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes han sido los novios de Yanet García antes de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque Yanet García es considerada como una de las conductoras más bellas de la televisión mexicana, su historial de relaciones románticas es bastante reducido. Checa aquí quienes han sido los novios de ‘la Chica del clima’:

Yanet García fue pareja del actual esposo de Martha Higareda.
Yanet García fue pareja del actual esposo de Martha Higareda, Lewis Howes. / Instagram

Yanet García Yahir La casa de los famosos México
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