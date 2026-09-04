¿Galilea Montijo confirma enemistad con Yanet García en pleno programa Hoy? “Nos odiamos”, dice

Luego de que se anunciara la llegada de Yanet García al programa Hoy como conductora invitada, la ‘chica del clima’ se presentó en el matutino pese a rumores de una supuesta enemistad con Galilea Montijo tras su salida de La casa de los famosos México 2026. ¿Hay rivalidad? ¡Te contamos los detalles!

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Yanet García asistió como conductora invitada al programa Hoy. / Mezcalent

¿Cómo iniciaron los rumores de una supuesta enemistad entre Galilea Montijo y Yanet García?

Durante la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo soltó algunos comentarios en referencia a que la creadora de contenido fuera considerada ‘mueble’, lo que generó rumores de una enemistad entre las excompañeras.

“Yo prefiero ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a que me digan mueble; yo mejor me voy a llorar a mi casa”, dijo Montijo tras anunciar la salida de Yanet García por decisión de sus compañeros de reality.

De inmediato, sus palabras causaron impacto entre los seguidores del reality. A través de algunas publicaciones de Hoy, los usuarios manifestaron su inconformidad y la llamaron el ‘mueble’ del matutino. “¿Aquí también se puede votar por el más mueble de Hoy?” y “Uno de los programas con más muebles en décadas”, fueron algunos de los comentarios.

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Yanet García fue eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026' por ‘mueble’. / Redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su supuesta rivalidad con Yanet García?

Ante la ola de críticas, Galilea Montijo rompió el silencio sobre la polémica con Yanet García en LCDLFM y negó que exista algún tipo de enemistad, asegurando que su comentario sobre los ‘muebles’ no fue dirigido a ninguna persona en particular.

“Cuando yo dije eso, nunca me referí a Yanet… Yo hablaba, pero de los tres... yo no la saqué, la sacaron sus propios compañeros y el público orilló a los tres que consideraban muebles”, explicó la conductora de La casa de los famosos México.

Además, sobre la inusual salida de la ‘chica del clima’ comentó: “Con nada les damos gusto” y aseguró que al estar al frente de un reality show está acostumbrada a las críticas constantes, buenas y malas. “Es parte del show, eso quiere decir que están viendo la casa”.

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¿Yanet García y Galilea Montijo en enemistad? / Mezcalent

Así fue el reencuentro de Yanet García y Galilea Montijo en el programa Hoy

Luego de que Galilea Montijo desmintió tener una rivalidad con Yanet García, la mañana de este 4 de septiembre los televidentes se mantuvieron atentos al programa Hoy ante la llegada de la exhabitante de LCDLFM como conductora.

Aunque se especuló sobre la posible ausencia de Montijo en el programa, la conductora sí asistió e incluso abordó la polémica de manera indirecta al encontrarse con la ‘chica del clima’ en una de las primeras secciones del programa.

“Bienvenida al desayunador, les vamos a platicar que nos odiamos, que estamos peleadísimas, que no es parte del juego”. Galilea Montijo

Por su parte, Yanet García no agregó nada al respecto, pero confesó que extrañaba estar en Hoy. Hasta ahora, ninguna ha dado nuevas declaraciones sobre su supuesta rivalidad y todo se mantiene en rumores.

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