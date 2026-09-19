¿Sabotaje en La casa de los famosos México? Este sería el malévolo plan para ¿el fracaso de Karina Torres?

Desde su revelación como habitante de ‘La casa de los famosos México’, Karina Torres se convirtió en una de las favoritas, sin embargo, según usuarios en redes sociales, varias pistas desvelarían un extraño plan de la producción para ponerle el pie a la famosa influencer.

¡Aquí te contamos de qué dicen que se trata!

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¿Quién es Karina Torres? / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Por qué Karina Torres no ganaría ‘La casa de los famosos México’?

Recientemente, un usuario de redes sociales compartió con sus seguidores la teoría que indica que, según él, los altos mandos de la producción del reality están haciendo de todo para que Karina Torres no se corone como la gran ganadora de la temporada.

De acuerdo con sus dichos, es probable que ‘la Perdida’ pueda salir esta semana o la próxima pues, supuestamente, tanto Rosa María Noguerón, productora del programa, como Paly Alonso, showrunner y productor creativo, estarían buscando que personajes como Gema Garoa o Mariana apaguen las luces de ‘La casa’. ¿Será?

El usuario @FireFireFire03 indicó que este plan, según sus dichos, obedecería al hecho de querer impulsar una ganadora cisgénero, cambiando la narrativa de la primera temporada.

Por ahí dicen que ni Paly Alonso ni Rosa Maria, ni mucho menos Wendy quieren que gane Karina y que probablemente salga está o la próxima semana... Esto para impulsar a una nueva ganadora que quieren que sea una Cisgenero



Osea estaría entre Mariana y Gema

Le voy más a Mariana… — C M E (@FireFireFire03) September 16, 2026

Sus dichos llamaron la atención de algunos usuarios en redes, pues el usuario también declaró que Wendy Guevara, amiga de Karina y primera ganadora del reality, según él, tampoco querría que el foco esté en la licenciada. ¿Es neta?

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Karina Torres fue la segunda confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Sabotaje a Karina Torres, ¿solo una teoría del internet?

Como era de esperarse, la publicación del usuario antes mencionado empezó a tener mucha atención de los internautas, mismos que alimentaron aún más esta teoría.

Por un lado algunos mencionaron que durante el desarrollo del juego, según ellos, se ha sentido mucho apoyo de la producción hacia Gema Garoa, pues se trata de un rostro joven, una chica 100% de la empresa.

Incluso una usuaria se atrevió a comentar que algunos videntes habían asegurado que Karina Torres no sería la ganadora pues alguien al interior quería evitar su éxito a toda costa, pero nuevamente, eso también es una teoría. ¡No hay ninguna prueba de esos dichos!

Cabe destacar que la información extraoficial que circula en Internet es solo eso. Ninguna fuente oficial o cercana a La casa de los famosos México ha corroborado esta información, por ello guarda la calidad de rumor.

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¿Karina Torres y Memo Schutz se bañan juntos en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿‘La casa de los famosos México’ vs Karina Torres?

Además de los dichos de los usuarios, en redes sociales se han recordado diferentes incidentes que, aseguran, coinciden con esta loca teoría del Internet, como son:



Usuarios de redes sociales aseguran que el producción puso a disposición de los habitantes un pastel con alcohol, presuntamente, sin advertirle a Karina dicho detalle. Esto llamó la atención de los internautas pues la influencer ha hablado del periodo de sobriedad que lleva desde hace varios años.

Además, fans del programa han dicho que se han percatado la manera en la que la producción, según ellos, expone los “errores” de la influencer, haciéndola parecer una persona iracunda, sin control de sus emociones.

Finalmente, muchos opinan, sin ninguna prueba, que la producción planea que Karina Torres sea una de las participantes de la emisión All Stars

¿Será?...