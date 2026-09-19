Wendy Guevara ¿le da la espalda Karina Torres en La casa de los famosos México?

Luego de la sorpresiva salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026, las reacciones entre el público y algunos colaboradores del reality 24/7 no se hicieron esperar; tal es el caso de Wendy Guevara. ¿Se fue el contenido del programa? ¡Te contamos los detalles!

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Salida de Masad Altamimi de LCDLFM 2026 causa controversia. / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Masad de La casa de los famosos México 2026?

Después del shipeo entre Brianda y Masad en La casa de los famosos México 2026, el árabe se despidió de la competencia tras subir al carrusel junto a la mujer con la que protagonizó un supuesto romance semanas atrás.

La placa de nominados estaba conformada por Karina Torres, Gema Garoa, Mariana, Masad Altamimi y Brianda Deyanara; la primera en reencontrarse con el resto de los habitantes en el jardín fue la integrante de las ‘Perdidas’, posteriormente, tocó el de la cantante, y la última en bajar fue la actriz.

De esa manera, Brianda y Masad fueron los elegidos para subir al carrusel; aunque la influencer pensó que sería la eliminada, sorprendió al regresar a la competencia y dejar fuera del juego al árabe, noticia que impactó hasta a Wendy Guevara.

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Masad eliminado frente a Brianda Deyanara en el carrusel. / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la salida de Masad de La casa de los famosos México 2026?

A través de un live, Wendy Guevara explicó la razón por la que la salida de Masad causó gran sorpresa en el público y la producción. De acuerdo con la exhabitante de LCDLFM, el árabe era uno de los participantes que más generaban contenido en el reality show.

“Siendo sincera, el que daba contenido era él. Yo pienso que él no debió haber salido; ahora, ¿qué vamos a poner ahora, a Brianda peinándose tres horas?”. Wendy Guevara

La opinión Guevara fue apoyada por varios de los usuarios de redes, quienes hicieron comentarios como: “Yo desde hoy ni de chiste entré a ver la casa de los mugrosos”, “Wendy sabes cosas, pero no puede hablar abiertamente”, “Masad era el que daba más contenido”, entre otros.

Sin embargo, hubo otros que cuestionaron sus palabras al mencionar que una de las personas que más da contenido es su amiga Karina Torres, por lo que sus palabras causaron sorpresa y dudas sobre su cercanía con la integrante de las ‘Perdidas’. ¿Le dio la espalda?

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¿Quiénes son los habitantes que han sido eliminados de La casa de los famosos México 2026?

Ximena Herrera: segunda eliminada. Arantza Ruiz: tercera eliminada. Moisés Peñaloza: cuarto eliminado. Luis Chaparro: quinto eliminado. Flor Vigna: sexto eliminado. Masad Altamimi: séptimo eliminado

Eliminaciones por razones diversas:



Fede Vigevani: infiltrado de la producción, salió tras tres semanas en el reality.

Yanet García: eliminada por decisión de sus compañeros tras ser considerada ‘mueble’.

Aldo Rendón: Abandonó el programa 24/7 por motivos de salud.

Gala Montes: Entró en el lugar de Aldo Rendón, pero salió en menos de 48 horas.

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