La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó el último duelo por la salvación HOY viernes 18 de septiembre?

‘La casa de los famosos México’ 2026 está en su recta final y, después de definir la placa de nominación de la octava semana, los habitantes se enfrentan por última vez al robo de salvación.

Siguiendo la tendencia de semanas pasadas, dos habitantes se convirtieron en los retadores de la líder para disputar el poder de la salvación y tener la oportunidad de sacar a uno de los nominados de la placa.

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Reto por el robo de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la octava semana de La casa de los famosos México 2026?

Después de la gala de nominación de las ‘cajas fuertes del destino’, con la que los habitantes nominaron a sus compañeros mediante diferentes dinámicas con cartas, dados o ruleta, quedó definida una placa de nominación conformada por seis habitantes.



Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Memo Schutz

Mariana

Ese Pérez ya estaba nominado desde antes, pues Mariana, como líder de la semana, tuvo la facultad de enviar directamente a uno de sus compañeros a la placa y decidió nominarlo a él.

Posteriormente, el resto de los habitantes se enfrentó a la gala de nominación.

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¿Quiénes disputan el último robo de la salvación de La casa de los famosos México?

Mariana es la líder de la semana y, hasta ahora, cuenta con el poder de la salvación; sin embargo, deberá defenderlo ante dos participantes que, mediante diferentes pruebas, obtuvieron su boleto para el duelo.

Los habitantes se enfrentaron a ‘la ofrenda’, una prueba en la que debían memorizar una secuencia de objetos que aparecía en pantalla para después replicarla apilando cubos con imágenes de los objetos en un poste.

De esta prueba, Brianda Deyanara resultó ganadora y se convirtió en una de las retadoras de Mariana.

Por otra parte, en ‘el elevador del destino’ participaron Ese Pérez, Cynthia Klitbo y Memo Schutz. Finalmente, Ese Pérez resultó ganador y decidió aceptar el lugar en el duelo por la salvación, en lugar de la recompensa que le ofrecieron a cambio.

De esta manera, el duelo por la salvación se disputará entre Ese Pérez, Brianda Deyanara y Mariana.

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Prueba de salvación semana 8 / Redes sociales

¿Quién fue el habitante salvado de La casa de los famosos México 2026 HOY 18 de septiembre?

La noche de este viernes, los tres participantes se enfrentan en el duelo por la salvación.

Los habitantes se enfrentaron a la dinámica de los dados, en la que tenían que aventarlo por encima de su cabeza. Quien obtuviera la mayor cantidad de puntos después de diez rondas ganaría el poder de la salvación.

Mariana ganó la dinámica para mantener el poder de la salvación y decidió salvarse a sí misma, por lo que en automático sale de la placa de nominación y llega a la semana 9 de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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