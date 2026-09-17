LCDLFM: ¿Memo Schutz y Karina Torres se bañan juntos en traje de Adán y Eva? El comentarista le lanza propuesta

La amistad entre Memo Schutz y Karina Torres ha sido uno de los temas más comentados por el público del reality. A solo días de la final, ambos podrían tomar una decisión “intensa”, con el fin de poder obtener un beneficio. ¿Se bañan juntos?

¿Karina Torres y Memo Schutz se bañan juntos en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué los habitantes de La casa de los famosos México 2026 están cumpliendo retos?

Esta situación derivó de lo hecho por Gema Garoa, quien decidió vender el 100% del presupuesto semanal a cambio de la inmunidad de esta semana.

Los habitantes han cumplido algunas dinámicas para poder obtener un pequeño porcentaje de ese 100%, uno de ellas fue durante la tarde de este jueves 17 de septiembre, en la cual, todos se pusieron unas botargas de gato, para quedarse con un 10% del presupuesto.

No conforme con esto, Memo Schutz propuso otro “reto” para poder tener algún beneficio. ¿Qué dijo el comentarista deportivo?

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026 con trajes de gato / Redes sociales

¿Memo Schutz y Karina Torres se bañarán juntos en La casa de los famosos México 2026?

Antes de que se disfrazaran todos como gatos, una curiosa plática se dio entre habitantes de La casa de los famosos México 2026, específicamente Memo Schutz y Karina Torres.

En esa plática fue el comentarista quien lanzó un atrevido reto a la integrante de ‘las Perdidas’, mediante el cual, ambos pudieran compartir un baño o regaderazo ¡pero en traje de baño! Nada de traje de Adán y Eva. Esto causó la reacción de los demás presentes:

Memo: “ ¿Si nos metemos a bañar con traje de baño? ”

Gema: “ No, Memo ”

Memo: (Hace gesto señalando a Karina Torres)

Karina: “ ¿Nosotros dos? ”

Memo: “ Con traje de baño ”

Todos comenzaron a bromear sobre el reto, incluso recordaron que Memo está casado y con hijos. Eso sí, cabe aclarar que mucho de la plática era en tono de juego. ¿Se atrevería Memo Schutz?

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Memo de reto propone bañarse con Karina en traje de baño… hasta Karina quedó tiesa 🧍‍♂️🧍‍♂️😂😂 todos los demás “Estás casado Memo” pero al final dice “Bueno ya está desechado” 😂😂 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/wPE3agOn4f — DeluxeCyher (@deluxecyher) September 17, 2026

¿Quiénes son los nominados de la octava semana en La casa de los famosos México 2026?

Los habitantes de La casa de los famosos México 2026 no solo están lidiando con el poco presupuesto, si no también con una de las placas de nominados más fuertes de toda la temporada.

A menos de tres semanas de la gran final, estos son los participantes en riesgo de abandonar el reality:



Ernesto Laguardia,

Karina Torres,

Cynthia Klitbo,

Memo Schutz,

Ese Pérez y,

Mariana.

La producción de La casa de los famosos México ha sido acusada de presunto fraude en días recientes, por lo que el programa vive un momento complicado fuera de los foros.

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