La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el retador de Mariana para el robo de salvación?

Mariana se convirtió en la líder de la octava semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y ahora está a la espera de conocer quién o quiénes serán los retadores para enfrentarse a ella en el duelo por el robo de salvación.

Mientras tanto, el resto de los habitantes se enfrentó a una nueva prueba para definir quién tendría la oportunidad de participar en la dinámica y obtener el poder de sacar a uno de los nominados de la placa.

Leer: ¿Productora de LCDLFM confirmaría ‘fraude’ con Masad y Aarón Mercury? Rosa María Noguerón comparte polémico VIDEO

Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Quiénes son los nominados de la semana 8 de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

‘La casa de los famosos México’ 2026 ya se encuentra en su recta final y esta semana quedó definida la penúltima placa de nominación de la temporada.

Durante esta semana, la subasta por la inmunidad fue polémica y terminó por fracturar las relaciones dentro de la casa, pues Gema Garoa la adquirió con el 100% del presupuesto, por lo que quedó imposibilitada para ser nominada.

Por otra parte, Mariana nominó directamente a Ese Pérez, haciendo uso del poder de nominación directa que obtuvo al convertirse en la líder semanal.

Tras la sesión de nominación, la placa de nominados de la octava semana del reality quedó conformada así:



Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Memo Schutz

Mariana

Leer: ¿Wendy Guevara deja La casa de los famosos México? La influencer podría firmar con plataforma de streaming: VIDEO

¿Cómo fue la prueba y quienes son los finalistas para el robo de salvación?

Los habitantes se enfrentaron a la prueba llamada ‘la ofrenda’, en la que tenían que memorizar una secuencia de objetos que aparecía en pantalla para después replicarla insertando cubos en un poste. Cada cubo tenía representado uno de los objetos que habían visto previamente.

Por cada objeto colocado correctamente, sumaban un punto. Después de tres rondas, quien acumulara la mayor cantidad de puntos se convertiría en finalista.

Los finalistas para definir al retador por el duelo de salvación son:



Brianda Deyanara

Memo Schutz

Cynthia Klitbo

Leer: Joanna Vega-Biestro explota contra Ese Pérez por insultar a Mariana en LCDLFM 2026: "¡Ya estuvo bueno!” VIDEO

Prueba de salvación semana 8 / Redes sociales

¿Quién retará a Mariana en el duelo por el robo de salvación?

La noche del jueves, los finalistas se enfrentan a una nueva ronda para definir al retador por el duelo de salvación, que se disputa el viernes.

Información en desarrollo...

Leer: Captan a Masad evadiendo a la prensa tras su salida de LCDLFM y polémica por presuntamente insultar a Brianda

