¿Cazzu le quitó el apellido de Nodal a su hija? Kunno rompe el silencio y defiende al cantante en La granja VIP

A días del cumpleaños de la hija de Cazzu y Christian Nodal, una polémica conversación en La granja VIP volvió a encender las redes. Mientras una participante aseguró que la cantante argentina incluso le habría quitado el apellido paterno a la menor, Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar, no dudó en defender al intérprete de regional mexicano.

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Kunno, Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno sobre Christian Nodal y los rumores de su paternidad?

La polémica surgió durante una conversación entre varios habitantes de La granja VIP, donde salió a relucir el nombre de Christian Nodal y los comentarios que han circulado en redes sociales sobre su vida personal.

En medio de la charla, Kenny Avilés aseguró que, según lo que ha escuchado, el cantante no estaría pendiente de su hija.

“No, a la hija ni la pela el cabrón” Kenny

Sin embargo, Kunno reaccionó de inmediato para defender al sonorense: “Sí, sí la pela”, desmarcándose de los señalamientos que se estaban haciendo sobre el artista.

La discusión continuó cuando se mencionaron versiones relacionadas con declaraciones atribuidas a Cazzu sobre la menor, comentarios que rápidamente encendieron las redes sociales.

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Christian Nodal y Kunno fueron víctimas de la creación de un video con IA. / Instagram.

¿Qué respondió Kunno cuando mencionaron a Cazzu en La granja VIP?

Durante la misma charla, Kenny Avilés aseguró que había escuchado versiones relacionadas con decisiones tomadas por Cazzu respecto a la identidad de la menor: “Eso dice su mamá, es más, ya le quitó el apellido”, expresó la rockera frente a los demás participantes.

Ante la declaración, Kunno preguntó: “¿La mamá de quién?”, buscando entender el contexto de la conversación. Cuando le aclararon que hablaban de Cazzu, el creador de contenido respondió con una frase que no tardó en viralizarse: “Ah sí, es que ella dice muchas cosas”.

La conversación continuó por algunos segundos más, hasta Kenny le mandó un saludo a Cazzu por lo que el influencer evitó profundizar o explicar si tenía información adicional sobre el tema.

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¿Cuál es la relación de Kunno con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La postura de Kunno llamó para nada sorprende cuando desde hace meses mantiene una amistad cercana con Ángela Aguilar y Christian Nodal, una relación que incluso le ha generado críticas en redes sociales.

Días antes dentro del mismo reality, el influencer habló sobre el tema y confesó que la controversia alrededor de la pareja también terminó alcanzándolo a él: “Me hice muy muy amigo de una pareja de la industria musical que, ahorita, está muy controversial en redes”, comentó.

Kunno explicó que las críticas surgieron porque anteriormente también convivió con algunas exparejas del intérprete de regional mexicano, situación que fue utilizada por usuarios para cuestionar su lealtad.

Kunno “Cuando yo publiqué que soy amigo de esa relación, sacaron las fotos con las dos exparejas con las que yo había estado y pues empezaron a atacarme de que ‘amigo de todos, amigo de nadie’”

A pesar de ello, aseguró que nunca vio un problema en mantener amistad con distintas personas del medio artístico.

Ángela Aguilar Christian Nodal Kunno / YT: Ventaneando, redes sociales y canva

¿Qué decía Kunno de Cazzu antes de su amistad con Ángela Aguilar?

Lo que más sorprendió a varios usuarios fue recordar que años atrás Kunno también habló públicamente de la buena relación que tenía con Cazzu.

En una entrevista de 2022, cuando la cantante argentina aún mantenía una relación sentimental con Christian Nodal, el influencer se expresó con cariño hacia ella.

“Afortunadamente tenemos una linda relación, pero no habíamos convivido tanto como esta vez, entonces estoy muy feliz porque la amo también mucho”. Christian Nodal

Incluso, en aquella ocasión aseguró que tenía un gran aprecio por las entonces exparejas del cantante: “Con Nodal no me llevo, también lo quiero mucho y me gusta su música, pero pues no me llevo con él, yo sin embargo a Belinda y a Cazzu las amo”.

Ahora, años después, el escenario es completamente distinto. Kunno se ha convertido en uno de los amigos más cercanos de Ángela Aguilar y Christian Nodal, por lo que sus declaraciones dentro de La granja VIP han generado una nueva ola de comentarios entre los seguidores de la polémica pareja.