Christian Nodal le habría dado un regalo austero a su hija con Cazzu por su cumpleaños, según Javier Ceriani

Parece que la relación entre Christian Nodal y Cazzu no deja de ser tema de conversación por diferentes razones.

Hace unos días, surgió la posibilidad de que ambos se reencontraran en España durante los Premios Juventud; sin embargo, Cazzu no estuvo físicamente en la ceremonia.

Ahora, vuelven a estar bajo los reflectores por el cumpleaños número 3 de su hija, pues Christian Nodal le habría enviado un regalo que despertó críticas debido a que, según Javier Ceriani, no correspondería con la posición económica del cantante. ¿Cuál fue el regalo?

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Nodal / Redes sociales

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Nodal y Cazzu?

La lujosa celebración por el tercer cumpleaños de la hija de Christian Nodal y Cazzu se realizó en Argentina durante el fin de semana, aparentemente en la residencia de la cantante.

El festejo tuvo como temática ‘Mulán’, la famosa princesa de Disney que sería uno de los personajes favoritos de la pequeña.

Aunque la celebración fue privada y se llevó a cabo lejos de los reflectores, algunos amigos cercanos de Cazzu compartieron breves vistazos de la decoración y algunos detalles de cómo habría sido el cumpleaños.

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Fiesta de la hija de Cazzu

¿Cuál fue el regalo de Christian Nodal a su hija, según Javier Ceriani?

De acuerdo con Javier Ceriani, Nodal presuntamente envió un peculiar regalo a su hija por su tercer cumpleaños, un paquete con diez globos que mandó hasta la casa de Cazzu en Argentina.

Según el periodista, el obsequio presuntamente fue entregado el 14 de septiembre, el día del festejo. Ceriani cuestionó el regalo al considerar que se trataba de un detalle austero en comparación con la percepción económica del cantante.

Ceriani también recalcó en que los globos no estaban relacionados con la temática de la fiesta.

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Nodal / Redes sociales

¿En qué va la disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu?

Nodal y Cazzu entraron en una disputa legal por temas de custodia, convivencia y manutención de su hija. El proceso comenzó después de que el cantante presentara una demanda en Jalisco en el 2025.

Parte de la disputa son diferencias en cuanto a los permisos que necesita Cazzu para viajar con la pequeña fuera de Argentina.

Respecto a eso, abril de 2026 se reportó que Cazzu consiguió autorización para viajar con su hija a Estados Unidos, aunque eso no significa que la cantante haya ganado la disputa.

El conflicto legal entre Nodal y Cazzu continúa y algunos acuerdos o negociaciones permanecen bajo reserva.

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