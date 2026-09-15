¿Cazzu amenazada por Nodal? Esposo de Ángela Aguilar le habría hecho esta prohibición en cumpleaños de su hija

Desde hace 3 años el 14 de septiembre es considerado como una fecha especial en el calendario para las seguidoras de Cazzu, pues este fue el día en el que nació la pequeña hija de la compositora argentina con Christian Nodal.

Para el año 1 y 2, Cazzu inundó sus redes sociales con fotografías del festejo de su hija, sin embargo, este año la temática y las instantáneas brillaron por su ausencia, y el motivo podría ser Christian Nodal.

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Cazzu habla sobre las posibles injusticias que podría tener su hija / Captura de pantalla

Cazzu, ¿en problemas legales con Christian Nodal en el cumpleaños de su hija?

De acuerdo a información revelada por Javier Ceriani, Cazzu estaría pasando un momento complicado a nivel legal, esto debido a las restricciones que habría impuesto Christian Nodal en cuanto a lo referente a la hija de ambos.

Ceriani asegura que este sería el motivo por el que la cantante presuntamente no ha podido revelar ningún detalle de la celebración de la bebé como en años anteriores:

“Cazzu como madre no pudo postear ni una sola foto de su hija porque Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, la tiene amenazada con abogados. No puede subir nada, por eso no hemos visto nada” Javier Ceriani

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Nodal habría demandado a Cazzu / Redes Sociales

Invitados filtran temática de la fiesta de cumpleaños de la hija de Nodal y Cazzu

A pesar de las supuestas restricciones impuestas por el equipo legal de Nodal a Cazzu, en redes sociales se ha filtrado un video de DJ Mami, amiga personal de la cantante, quien se mostró cocinando en el cumpleaños de la bebé.

Al fondo, en el mismo video, se puede ver a la pequeña jugando con sus amigas en su fiesta de ‘Mulán’, mientras el supuesto novio de Cazzu también se hizo presente.

DJ Mami, gran amiga de Cazzu , cocinando de lo más relajada en una parrilla. Pero lo que desató la locura colectiva fue lo que se vio de fondo: una decoración para la pequeña Inti de temática Mulan la princesa oriental de Disney, y la presencia de Nacho, el nuevo galán novio de… pic.twitter.com/y3Djta1YnJ — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) September 14, 2026

Respecto a dicho video, Javier Ceriani menciona que las consecuencias legales únicamente aplican para Cazzu, por lo que el resto de los invitados no pueden ser silenciados:

“Lo único que vemos es de gente que va al cumpleaños y no les puedes obligar que no posteen o no saquen fotos” reveló el periodista de espectáculos.

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Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu?

Aunque han habido muchos dimes y diretes, actualmente la única demanda formal entre los cantantes es la interpuesta de parte de Nodal a Cazzu, misma que contempla lo siguiente:



Regularización de la pensión alimenticia solicitada por la cantante

Protección de la privacidad y documentos de viaje

Régimen de convivencia y custodia