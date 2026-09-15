¿Nodal manda mensaje de apoyo a Gala Montes y Cazzu explota? ¡La verdad del post que circula en redes!

En las últimas semanas, Gala Montes ha generado preocupación por un supuesto brote psicótico derivado de su presunta adicción a las sustancias ilícitas. Muchos internautas, incluyendo famosos, han expuesto su opinión ante esta situación y hasta le han sugerido que “busque ayuda”.

En medio de todo esto, comenzó a circular un post FALSO de Christian Nodal apoyando a la actriz. Lo que llamó la atención es que supuestamente Cazzu, su expareja y madre de su hija, le habría contestado. Te contamos toda la verdad sobre la publicación viral.

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¿Christian Nodal defendió a Gala Montes? / Mezcalent

¿Qué está pasando con Gala Montes?

En las últimas semanas, Gala Montes ha mostrado comportamientos tachados por muchos como “erráticos”. Desde dejar ‘La casa de los famosos México 2026’ por un tampón hasta hacerse un corte de pelo que algunos opinan que no le favorece en nada.

Ha circulado la versión de que, presuntamente, tiene una fuerte adicción a las sustancias ilícitas. Esto ha sido respaldado por su madre, Crista Montes, quien hasta ha expresado su deseo de que la joven se interne en un centro de rehabilitación.

Pese a los consejos que han expresado famosos como Yolanda Andrade y Poncho de Nigris, Gala insiste en que está bien y ataca a todo aquel que se atreve a hablar del tema, sin importar si es para bien o para mal.

Según la también cantante, empezó a consumir cannabis después de perder el contacto con su sobrina. No obstante, asegura que no tiene problemas de adicción y le ha pedido a la gente que deje de meterse en su vida.

Incluso ha bromeado pidiéndole a la gente que, si tanto se preocupaba por ella, mejor le donaran dinero, resaltando que simplemente está “triste y sola”, como siempre lo ha estado en la vida. Recordemos que la celebridad está distanciada de su familia y recientemente terminó su romance con Emiliano Aguilar, el cual inició como una infidelidad a Icho Van, su ex.

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Gala Montes dice que Emiliano Aguilar es un cobarde / Redes sociales

El FALSO post viral de Christian Nodal apoyando a Gala Montes

En redes sociales, se ha viralizado un presunto post que habría hecho Christian Nodal en apoyo a Gala Montes. Supuestamente, el cantante le dice que es alguien muy talentosa y que la gente quiere “verla bien”.

“Mucha fuerza para Gala Montes, una gran actriz y cantante que en estos momentos necesita sentir el cariño y apoyo de todo el país. Ojalá sepa que hay muchas personas que la queremos, que nos preocupamos por ella y que deseamos verla bien. Todo mi apoyo para Gala”. Mensaje atribuido a Nodal

La publicación habría recibido respuesta de Cazzu, quien presuntamente le exige que mejor le haga caso a su hija, en lugar de preocuparse por otras personas: “No te preocupas ni por tu hija y andas preocupado por @GalaMontes2”, se lee.

La mayoría de los usuarios detectaron rápidamente que el post era FALSO y hasta hicieron bromas al respecto. No obstante, hubo algunos que sí lo creyeron y dieron su postura al respecto; algunos aplaudiendo a Cazzu y otros arremetiendo en su contra por “seguir molestando a su ex”.

Cabe mencionar que realmente ninguno de los dos ha opinado nada acerca del tema, pese a que, de cierta manera, estarían involucrados. Y es que Nodal es esposo de Ángela Aguilar, hermana de Emiliano Aguilar, quien a su vez es exnovio de Gala.

Post FALSO de Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal y Cazzu terminaron?

La historia de amor entre Christian Nodal y Cazzu ha sido una de las más comentadas del medio artístico. Comenzaron a salir en 2022. Al año siguiente, le dieron la bienvenida a su primera y única hija en común.

Todo parecía ir bien hasta que, en mayo de 2024, lanzaron un comunicado anunciando la separación. Sin explicar motivos, simplemente señalaron que mantendrían una relación cordial por el bien de su pequeña.

Dos semanas después, Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, su actual esposa. A raíz de esto, muchos sospecharon que la cantante habría sido la “tercera en discordia” en la relación entre el mexicano y la argentina. El matrimonio ha negado esto en varias ocasiones.

Pese a las explicaciones, Ángela sigue siendo considerada por muchos como “la amante”. Lo último que se supo sobre Cazzu y Nodal es que estaban en medio de una batalla legal por temas relacionados con su hija.

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