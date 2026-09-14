Crista Montes anuncia silencio para proteger a Gala; Emiliano Aguilar revela que la bloqueó y ella confirma romance

La tormenta mediática que rodea a Gala Montes sigue sumando capítulos. Esta vez, fue su madre, Crista Montes, quien publicó una contundente carta abierta para explicar por qué ha decidido guardar silencio ante todo lo que ocurre alrededor de la actriz. Sin embargo, mientras intentaba poner fin a la polémica, Emiliano Aguilar reapareció para revelar que bloqueó a Gala de todas sus redes sociales. La respuesta de la actriz no tardó en llegar: confirmó que sí tuvieron un romance, explicó por qué terminaron y hasta reconoció que le fue infiel a una expareja con él.

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Nuevo look de Gala Montes / Instagram

¿Por qué Crista Montes decidió guardar silencio sobre Gala Montes?

En medio de las polémicas que han rodeado a Gala Montes durante las últimas semanas, Crista Montes utilizó sus redes sociales para compartir una carta abierta en la que dejó claro que, al menos públicamente, ya no hablará más sobre la situación de su hija.

La madre de la actriz aseguró que cualquier postura que adopta termina siendo criticada. Según explicó, ha sido señalada tanto cuando decide expresarse como cuando opta por mantenerse al margen.

"¿Qué esperan realmente de mí? Si hablo, me critican por hablar. Si guardo silencio, también me condenan. Si intento acercarme o intervenir, dicen que me entrometo; pero si respeto la distancia, aseguran que nunca he hecho nada por mi hija”. Crista Montes

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

Crista también respondió a quienes cuestionan la manera en la que ha manejado la situación y señaló que muchas personas opinan sin conocer lo que ocurre detrás de cámaras: “Nada de lo que haga parece dejarlos conformes. Hablan, juzgan y exigen desde afuera, sin conocer las conversaciones privadas, los intentos que se han hecho ni el dolor que existe detrás de esta situación”.

La madre de Gala explicó que su silencio no significa desinterés, sino una forma de proteger a su hija frente al ruido mediático.

“A veces guardar silencio no significa abandonar. Significa proteger”. Crista Montes

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¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Gala Montes y por qué la bloqueó?

Mientras la carta de Crista Montes generaba reacciones en redes sociales, Emiliano Aguilar se convirtió en tema de conversación por unas declaraciones en las que reveló que había bloqueado a Gala Montes. El hijo de Pepe Aguilar explicó que tomó esa decisión no porque hubiera ocurrido algo grave entre ellos, sino porque estaba cansado de que constantemente lo relacionaran con la actriz.

“Luego la tuve que bloquear de todos lados. No la bloqueé porque algo pasó, sino porque simplemente ya estoy hasta la verga de que la gente me diga que por mi culpa y la chingada cuando no estamos ni juntos”. Emiliano Aguilar

Rumores de romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar / Redes sociales

Según Emiliano, la situación llegó a un punto en el que cualquier publicación o comentario terminaba generando teorías sobre una supuesta relación entre ambos: “Estoy hasta la verga por eso. Ya no quiero saber nada de eso al chile”.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, sobre todo porque semanas antes ya habían sido relacionados sentimentalmente. Incluso, apenas unos días atrás, Gala Montes le había dedicado un cariñoso “te amo”, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo y sorprendió a quienes ahora escuchaban a Emiliano afirmar que había decidido bloquearla de todas sus redes sociales.

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¿Gala Montes confirmó que tuvo un romance con Emiliano Aguilar?

La respuesta de Gala Montes llegó poco después y dejó varias revelaciones sobre la mesa. La actriz aseguró que decidió hablar únicamente porque Emiliano había hecho pública su versión de los hechos.

Gala Montes “Emiliano, no tienes por qué salir a hablar cosas. Conste que yo estoy saliendo porque tú saliste a hablar. Aguántate como los machos. Quédate callado y marcame”.

Además, por primera vez confirmó abiertamente que sí existió una relación sentimental entre ambos, algo que durante meses había generado especulaciones entre sus seguidores.

“Emiliano y yo salimos, pero pues qué crees, no se pudo. No se pudo, no se puede con él, güey”. Gala Montes

Aunque dejó claro que le sigue teniendo cariño, también señaló que la relación enfrentó diversos problemas que terminaron alejándolos.

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¿Qué confesó Gala Montes sobre su ruptura con Emiliano Aguilar?

La parte más explosiva de la respuesta de Gala fue cuando explicó el motivo que, según ella, habría provocado el bloqueo de Emiliano. La actriz relató que ambos tenían planeado encontrarse en Los Ángeles, pero una discusión cambió por completo el rumbo de las cosas.

Gala Montes “A ver, les voy a decir rápidamente por qué me bloqueó Emiliano. Porque me dejó, me dejó en Los Ángeles; quedamos de vernos en Los Ángeles, se emputó por una pendejada y yo me emputé y lo mandé a la verga”.

Gala aseguró que atravesaba un momento complicado y que terminó recurriendo a una expareja en busca de apoyo emocional: “Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme, porque no solo es mi ex sino mi amigo”.

El romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar / Redes sociales

Pero la declaración que más revuelo causó fue una inesperada confesión sobre cómo inició su historia con Emiliano: “Y sí, yo sí soy sincera, yo le puse el cuerno a mi novio con Emiliano, pero me arrepiento, güey”.

La actriz también rechazó las versiones que responsabilizan a Emiliano de algunos de sus problemas personales y pidió que dejaran de señalarlo: “Pero Emiliano no me indujo a ningunas drogas. Yo me drogo sola, y solo fumo marihuana y eso es lo único que hace Emiliano”.

Sin embargo, lejos de terminar enfrentados, la propia actriz cerró su mensaje dejando en claro que aún le guarda cariño. “Te amo, te amo, Dios te bendice, Dios te bendice, papi, que te vaya muy bien”, expresó Gala durante su transmisión. Unas palabras que contrastan con las críticas que lanzó en su contra y que dejaron claro que, pese a la ruptura y la polémica, todavía existe un afecto especial de ella para él.