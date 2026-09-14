¿Gala Montes rechaza apoyo de exintegrante del Team Mar? Lanza fuerte mensaje: “Si no me ayudaron con Adrián”

Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder a un exintegrante del Cuarto Mar que aseguró haber intentado ayudarla junto con otras personas cercanas. La actriz rechazó esa versión y recordó el conflicto que vivió con Adrián Marcelo en La casa de los famosos México, después de que seguidores cuestionaran por qué varios de sus excompañeros del reality no la respaldaron antes ante las recientes polémicas que ha enfrentado.

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¿Qué está pasando con Gala Montes tras su salida de La casa de los famosos México?

La preocupación por Gala Montes aumentó después de su breve regreso a La casa de los famosos México 2026. La actriz ingresó como participante sorpresa, pero abandonó el programa apenas dos días después.

En un primer momento se informó que la salida había sido voluntaria. No obstante, posteriormente la propia actriz afirmó que ella no quería dejar la competencia y compartió una versión distinta de lo sucedido.

Según explicó, todo comenzó cuando solicitó un producto de higiene menstrual y no obtuvo una respuesta inmediata. Esto la llevó a abrir una puerta de una zona restringida para buscar ayuda, situación que derivó en una conversación con personal de producción. Además, Gala rechazó las versiones que aseguraban que había agredido a trabajadores del programa. También reconoció consumir marihuana, pero negó utilizar otras sustancias o haber ingresado al reality bajo sus efectos.

A esta polémica se sumó la suspensión temporal de sus funciones en Malinche. Aunque la producción confirmó una pausa en su participación, también dejó abierta la posibilidad de que la actriz regrese más adelante.

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo el exintegrante del Team Mar sobre Gala Montes y los intentos por ayudarla?

Todo comenzó cuando seguidores de Gala Montes cuestionaron en redes sociales por qué algunos de sus antiguos aliados de La casa de los famosos México no habían intervenido tras las recientes polémicas que la rodean.

Ante los comentarios, un exintegrante del team Mar aseguró que él y otras personas cercanas sí habían buscado acercarse a la actriz, pero que ella no había aceptado la ayuda ofrecida.

En su mensaje escribió: “Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, solo la voluntad de Dios”.

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¿Cómo respondió Gala Montes al supuesto apoyo de sus excompañeros?

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y llegaron rápidamente a X, donde Gala Montes decidió responder sin rodeos.

La actriz cuestionó que ahora algunas personas quieran presentarse como un respaldo para ella cuando, según su versión, no recibió el mismo apoyo durante uno de los momentos más delicados de su paso por el reality.

“Si no me ayudaron cuando pasó lo de Adrián, me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN”, escribió desde su cuenta oficial, provocando cientos de reacciones entre sus seguidores.

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¿Por qué Gala Montes recordó su conflicto con Adrián Marcelo?

Gala Montes hizo referencia a la polémica que protagonizó con Adrián Marcelo durante su participación en La casa de los famosos México. En aquel momento, ambos tuvieron fuertes enfrentamientos dentro del reality y la actriz acusó al creador de contenido de ejercer violencia verbal en su contra.

Aunque la discusión ocurrió frente a varios habitantes, ninguno de los integrantes de su cuarto intervino directamente para defenderla. Incluso, en una de las escenas más comentadas, Karime intentó acompañarla cuando abandonó la conversación, pero fue detenida por otro compañero. Minutos después, las cámaras mostraron a Gala llorando en su habitación y cuestionando por qué nadie había salido en su defensa.

Tras la salida de los participantes del reality, esa actitud fue duramente criticada por los seguidores del programa, quienes señalaron la falta de apoyo hacia la actriz. Por ello, muchos usuarios interpretaron su reciente mensaje como una indirecta para quienes hoy aseguran estar preocupados por ella, pero que, según su percepción, guardaron silencio cuando atravesó aquel conflicto dentro de la casa.

Hasta ahora ningún otro integrante del team Mar se ha pronunciado al respecto.