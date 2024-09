LCDLFMX: Sian Chiong afirma que el ‘cuarto Mar’ lo ha tratado mal: “Me ha tocado jugar difícil”

Sian Chiong continúa dando de qué hablar en ‘La casa de los famosos México’. En esta ocasión, el cubano abrió su corazón con Agustín Fernández y aseguró que el ‘cuarto Mar’, principalmente Karime Pindter y Mario Bezares, lo han tratado mal.

El también actor comenzó asegurando que Mario lo “trató mal” desde la primera semana y hasta le ha hecho comentarios muy “ofensivos” sobre su nacionalidad, pese a que, en un inicio, ni siquiera quiso nominarlo por la “amistad” que tenía con Adrián Marcelo.

“La agarró conmigo porque dijo: ‘¿Quién es el que menos me afecta? Este’ y la agarró conmigo. En esa etapa, ni siquiera era de ustedes (team Tierra). En esa etapa, entraba (a su cuarto) y hablaba con ustedes un ratito, pero me iba. Yo no era de ustedes todavía” Sian Chiong

Te podría interesar: Arath de la Torre sufre aparatoso accidente en prueba de ‘La casa de los famosos México': VIDEO

Sian Chiong asegura que Karime lo “odia” por su nacionalidad

Según Sian, Karime también lo ha molestado bastante y hasta lo ha insultado, pese a que él ha sido “muy respetuoso con ella”, tan solo por la amistad que formó con Ricardo Peralta, pues, aparentemente, previo a entrar al show, la influencer contactó al exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ para formar una alianza.

“Ricardo terminó haciendo más amistad conmigo que con ella. Le molestó y allí va a tirarme mi… ¿Por qué? Lo único que he dicho es que no comparto sus ideales. Yo no voy por el camino del facilismo. Yo siempre la he respetado y a mí (me ha dicho): ‘perra de la fama’”, expresó.

Incluso, manifestó que la exintegrante de ‘Acapulco shore’ no tenía el “derecho” de “ofenderlo”, pues es un “inmigrante que tuvo las agallas de luchar por venir a un país en búsqueda de un futuro mejor”.

“Esas personas se tienen que ir del país, abandonar su familia, todo. Tienes que abandonar todo para irte a un lugar nuevo y buscar suerte. Hay que tener agallas para hacerlo. Te lo digo para soltar. Es lo que hago”. Sian Chiong

En respuesta, Fernández le sugirió que simplemente ignorara los malos comentarios y siguiera siendo “él mismo”.

#SianChiong aseguró que el Cuarto Mar lo ha tratado mal 😱😳#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/xTWyX73uiF — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 11, 2024

Mira: Ricardo Peralta protagoniza polémica huida de la prensa: “qué payaso”

Internautas reaccionan a las declaraciones de Sian Chiong

Por supuesto, las declaraciones de Sian Chiong no pasaron desapercibidas en redes sociales. Si bien algunos apoyaron al cubano, la gran mayoría afirmó que solo se estaba haciendo “la víctima”.

“Y espérate a que salgas, brother, que México te va a tratar peor”, “Ya sáquenlo”, “Es que los de cuarto ‘Mar’ se pasan”, “Ahora resulta que está jugando la carta del inmigrante”, “Todos te decimos ‘perra de la fama’”, señalaron algunos comentarios.

Checa: Los alumnos de la Academia se fueron de pinta; ¡salieron de la casa! ¿qué hicieron?