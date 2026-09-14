Iván ‘la Mole’, amigo de Adrián Marcelo, se burla de Gala Montes y ella ¿lo amenaza?: “Ya pedí apoyo”

La polémica de Gala Montes tras su salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026 se está saliendo de control y cada vez más personalidades del espectáculo se han pronunciado al respecto.

La situación de la actriz ha dividido las opiniones en redes sociales: unos la apoyan, otros la critican y algunos incluso han recurrido a la sátira para hablar al respecto.

Uno de los comediantes más reconocidos de México ya habló del tema y, fiel a su estilo, lo hizo en tono de humor y “burla”. Se trata de Iván ‘la Mole’, quien ya había realizado comentarios similares sobre Gala Montes en el pasado.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Cuál fue la burla de Iván ‘la Mole’ sobre Gala Montes?

Gala Montes estuvo el fin de semana en Las Vegas, donde, según ella, quería estar presente en la pelea del boxeador Ryan García. Sin embargo, lo que más destacó de su viaje en redes sociales fue su radical cambio de look, pues se rapó gran parte de la cabeza, lo que provocó preocupación entre algunos usuarios, quienes comenzaron a especular sobre un posible deterioro en su salud mental.

Iván ‘la Mole’ también estuvo en Las Vegas y no desaprovechó la oportunidad para sumarse a la polémica. A través de su cuenta de X, el comediante aseguró, en tono de broma, que se encontraba en el mismo recinto que Gala y que temía por su seguridad, haciendo referencia a las actitudes a la defensiva que ha tomado la actriz con algunas de las personas que han opinado sobre ella.

“Estoy en el mismo recinto que gala montes y temo por mi seguridad aquí en las Vegas ya pedí apoyo.” Iván ‘la Mole’

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Iván ‘la Mole’ habla de Gala Montes / X

¿Gala Montes ya respondió a Iván ‘la Mole’?

Hasta el momento, la actriz no ha publicado en sus redes sociales una respuesta directa al tuit de ‘la Mole’. Sin embargo, el propio comediante publicó un segundo mensaje en el que, según él, Gala ya le había escrito y lo había insultado.

No obstante, todo apunta a que este tuit forma parte de la misma burla hacia la situación de la actriz, pues el mensaje mantiene el tono de sátira que utilizó desde su primera publicación y no hay pruebas de que Gala le haya respondido.

“Gala montes me insultó y me dijo que tengo cara de pan...a , por qué si yo no le hago daño a nadie, y respeto las pan..as del mundo.” Iván ‘la Mole’

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Gala montes me insultó y me dijo que tengo cara de panocha , por qué si yo no le hago daño a nadie , y respeto las panochas del mundo — IVAN LA MOLE (@lamolechida) September 14, 2026

Iván ‘la Mole’ / Redes sociales

¿Cuál es la relación entre Gala Montes e Iván ‘la Mole’?

Entre Iván ‘la Mole’ y Gala Montes no existe una relación cercana o de amistad. Sin embargo, el comediante es uno de los mejores amigos de Adrián Marcelo y ambos comparten el pódcast ‘Hermanos de leche’.

Adrián Marcelo protagonizó una de las polémicas más mediáticas con Gala Montes durante ‘La casa de los famosos México’ 2024 y, en su momento, ‘la Mole’ respaldó al regiomontano y también se pronunció con burlas hacia la actriz.

El comediante no es la única persona que ha hablado sobre Gala Montes y su situación actual, pues la actriz también mantiene conflictos en redes sociales con Joanna Vega-Biestro y Tristán, hijo de Yahir.

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