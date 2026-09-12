¡No le deben nada! Actores de la Malinche explotan contra Gala Montes: “Es una mentada” VIDEO

Tras la repentina salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ y luego de ser despedida de Malinche, la joven actriz nuevamente está en el ojo de la polémica tras las declaraciones de Magaly Torres y Eduardo Siller, actores de la obra.

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Gala Montes polémica / Redes sociales

¿Qué dijeron Magaly Torres y Eduardo Siller de Gala Montes?

Fue a través de un video publicado en las redes sociales de Magaly Torres y Eduardo Siller en el que ambos actores pusieron ‘las cartas sobre la mesa’ enviando un mensaje contundente a Gala Montes en el que le dicen que el éxito y el impacto de Malinche no se lo debían a su pequeña participación.

“Estoy molesta, siento que me mentaron la madre enfrente de la cara. Que por alguien, ¿Malinche ha sonado como hasta ahora?, ¿Y las más de 100 personas que estamos sobre el escenario y tras bambalinas, qué?, y los que llevamos ching**** desde hace más de un año y medio, qué?, ¿por cuatro funciones? La verdad es que no” Magaly Torres

Por su parte, Eduardo Siller quien encarna a Moctezuma en la puesta en escena, aseguró que el éxito de Malinche se debe al talento de todos los involucrados que día con día trabajan para entregar un espectáculo de primer nivel.

Es en el mismo video en el que Siller aprovecha para agradecer la participación de otros famosos que han formado parte de Malinche, como es el caso de Alejandra Guzmán, Maria Antonieta de las Nieves, El Tri y Pandora, quieres sin duda han aportado más que Gala Montes en su corta participación en la obra, y eso sí, sin atribuirse ningún éxito.

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Actores de Malinche arremeten contra Gala Montes / FB: Malinche El Musical

¿Qué dijo Gala Montes tras su despido de Malinche?

La molestia de Torres y Siller no es infundada, pues luego de darse a conocer que Gala Montes ya no formaría parte de Malinche, la cantante tomó sus redes sociales para reclamar su despido, asegurando que de no ser por ella, la obra jamás tendría la notoriedad que ha tenido.

Por si fuera poco, la intérprete también acusó a la producción de la obra musical de haberla explotado y no haberle dado un pago justo por su participación.

“Durante todo este proceso existió una situación que para mi fue muy dolorosa: trabajar y ser explotada sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen… Sin mi trabajo, mi presencia y todo lo que puse en este proyecto, Malinche no tendría el mismo impacto, ni sonaría como ha sonado”, expuso Gala a través de una historia en Instagram.

Gala Montes soltó tremendo mensaje tras salir de La casa de los famosos México. Sin embargo, no ha respondido a las declaraciones de sus excompañeros de teatro. En esete contexto, personalidades del teatro, la farándula, y las redes sociales como Pablo Chagra, han apoyado los dichos de Siller y Torres. ¿Será que Gala arremete contra ellos?

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