¿Gala Montes abandonó ‘LCDLFMX 2026’ por un bajo sueldo? Filtran cuánto le pagaba la producción

“Debut y despedida”, así fue como muchos definieron la decisión de Gala Montes de abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’ el pasado 8 de septiembre. Y es que la joven no tenía ni dos días de haber ingresado al show.

Entre las especulaciones sobre el motivo de su salida, ha circulado la versión de que, probablemente, no le daban un buen sueldo. Te contamos lo que se sabe.

Te recomendamos: Habitantes en shock tras la abrupta salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026: “muy raro todo”

Gala Montes entró a La casa de los famosos México 2026 en lugar de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado 1 de septiembre, Aldo Rendón anunció su renuncia a ‘La casa de los famosos México 2026’. Según explicó, tenía una enfermedad reversible, pero requería tratamiento inmediato. No especificó mucho y solo dijo que se sentía muy triste de dejar el proyecto.

René Franco contó a TVNotas que Aldo no quería irse, pero que la producción le dejó claro que no podía hacerse cargo de su salud:

“Sí está enfermo. El problema es que no se quería salir, deseaba acabar, (pedía): ‘No me saquen, no quiero salir’, pero los médicos le dijeron que no. Creo que la producción le dijo que no se podían hacer cargo de su salud y de su seguridad de esa manera. (Le dijeron): ‘Ya no podemos, ya los médicos no te dejan’”. René Franco

A los pocos días, se dio a conocer que un nuevo habitante entraría en su lugar durante la gala del pasado 6 de septiembre. Quien ingresó fue justamente Gala Montes. Mucho se dijo sobre esta decisión.

Y es que, desde hace algún tiempo, se ha especulado que la joven es adicta a las sustancias ilícitas. Ella ha reconocido públicamente que consume cannabis y ha expresado que es su problema si tiene problemas o no con las sustancias.

Cuando entró, se teorizó que estaba “cruda” y/o bajo la influencia de sustancias. Los internautas señalaron que se le “arrastraban las palabras”. Además de que se puso a hacer ejercicio a las 3 de la mañana.

Lee: Gala Montes rompe el silencio tras abandonar La casa de los famosos México 2026: “Estoy muy cansada”

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent

¿Por qué Gala Montes dejó ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hay muchas versiones sobre por qué Gala Montes abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’. De manera oficial, la producción no quiso dar mayores detalles y solo le deseó lo mejor para el futuro.

La más sonada es que tuvo una crisis de ansiedad y la producción decidió sacarla. Se mencionó que, supuestamente, a su salida, agredió a miembros del staff. Otra información que ha surgido es que, presuntamente, tres habitantes se quejaron de la presencia de Gala.

Habrían amenazado con irse si no la sacaban, pues la consideraban un “peligro”. Aunque esto no ha sido confirmado, muchos creen que podría ser verdad, ya que el resto de los participantes se dijo aliviado de que se fuera, pues consideraban que “no estaba bien”.

Dicen que Gala Montes agredió a gente de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

El sueldo de Gala Montes en ‘La casa de los famosos México 2026’

De acuerdo con información del periodista Gabo Cuevas, el sueldo semanal de Gala Montes en ‘La casa de los famosos México 2026’ era de 600 mil pesos. El periodista aseguró que esta cantidad es tres veces mayor que la que recibió durante su participación en la edición del 2024.

Supuestamente, la actriz pidió un mayor pago a cambio de entrar al show y “levantar el evento”. Presuntamente, cobró 200 mil pesos en la segunda temporada.

Ahora que salió del show, queda la duda sobre si le pagarán, sin importar que solo hubiera estado casi dos días. Tras su salida, Gala compartió una foto de ella durmiendo, algo que para muchos fue interpretado como que no le interesa lo que digan de su decisión.

Mira: LCDLFM: Exhabitante entraría al reality HOY 8 de septiembre tras salida de Gala Montes, aseguran; ¿quién?