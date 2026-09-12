Flor Vigna reacciona al video viral de Ese Pérez comiendo excremento de caballo: “¡Con razón!”

La salida de Flor Vigna de La casa de los famosos México 2026 no significa que haya dejado atrás las historias que protagonizó dentro del reality. Ahora, durante su gira de medios, la cantante y actriz llegó al programa Hoy, donde se llevó una inesperada sorpresa al descubrir el video que explica, al menos en tono de broma, uno de los temas que más había comentado durante su estancia en la casa: el mal aliento de Ese Pérez.

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¿Ese Pérez y Flor Vigna romance? / ¿Ese Pérez y Flor Vigna romance?

¿Cómo reaccionó Flor Vigna al video de Ese Pérez comiendo excremento de caballo?

La visita de Flor Vigna al programa Hoy dio un giro inesperado cuando le mostraron el video que hizo viral a Ese Pérez en redes sociales. La argentina observó las imágenes con evidente sorpresa y tardó varios segundos en creer lo que estaba viendo.

La reacción de la cantante fue inmediata. Entre carcajadas y una expresión de incredulidad, preguntó: “No mentira, mentira, ¿sí era?”, dejando claro que pensó que todo se trataba de una broma o de un montaje viral de Internet.

Sin embargo, al enterarse de que el video era real, no dudó en soltar una frase que rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality: “Con razón, desde ahí. Y después me tratan de mentirosa”, comentó, haciendo referencia a las bromas relacionadas con el aliento del influencer.

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¿Por qué Flor Vigna relacionó el video de Ese Pérez con el mal aliento en La casa de los famosos México?

Durante su paso por La casa de los famosos México, Flor Vigna y Ese Pérez protagonizaron varios momentos cercanos que dieron de qué hablar. Sin embargo, una fuerte discusión cambió el panorama cuando la argentina le comentó a Gema Garoa que al influencer le olía mal la boca, declaración que rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality.

La polémica creció durante la gala del viernes, cuando la producción mostró las imágenes de aquel comentario frente a todos. La reacción de Ese Pérez fue inmediata: primero se mostró molesto por lo ocurrido, aunque posteriormente intentó tomarlo con humor. Aun así, reconoció que la situación sí le generó inseguridad.

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¿Qué pasó en el video donde Ese Pérez comió excremento de caballo frente a Eduin Caz?

El polémico material fue grabado un año antes del ingreso de Ese Pérez a La casa de los famosos México. En el video aparece conviviendo con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y varios amigos mientras realizaban distintos retos y bromas.

En medio del ambiente de fiesta, el influencer lanzó una frase que nadie esperaba: “Si el Eduin me dice, me como la mie...a del caballo”. Lo que parecía una simple ocurrencia terminó convirtiéndose en realidad cuando tomó el excremento y se lo llevó a la boca frente a todos los presentes.

La escena se volvió todavía más impactante cuando el propio Ese Pérez agregó: “¿Y en dónde está mi ruca para besarla de una vez?”, provocando reacciones de incredulidad entre quienes lo acompañaban en ese momento.

Ese Pérez se humilla por Eduin Caz y causa indignación en redes / YT: @mazaclanoficial

¿Cómo reaccionó Eduin Caz al reto de Ese Pérez?

Aunque el video ha generado miles de reproducciones recientemente, uno de los detalles que más comentarios provoca es la reacción de Eduin Caz al presenciar el reto.

El cantante de Grupo Firme observó la escena y rápidamente mostró señales de incomodidad. Según se aprecia en las imágenes, se alejó del lugar mientras intentaba contener las náuseas por lo que acababa de ver.

Después de recuperarse un poco, Eduin soltó una frase que quedó registrada en la grabación y que hoy sigue circulando en redes sociales: “No seas mam... güey”, reflejando el nivel de sorpresa que provocó la acción de Ese Pérez.

Aunque el clip fue grabado tiempo atrás, volvió a cobrar fuerza gracias a la popularidad que Ese Pérez ha obtenido dentro de La casa de los famosos México. Miles de usuarios comenzaron a compartir nuevamente las imágenes, convirtiéndolas en tema de conversación.