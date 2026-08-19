Flor Vigna critica la producción de LCDLFM: “Se ve muerto de hambre” Lanzan comunicado, ¿será expulsada?

Las polémicas en ‘La casa de los famosos México’ 2026 son cada vez más fuertes y los habitantes tienen menos filtros para expresar lo que sienten y piensan sobre sus compañeros y hasta sobre el propio reality.

Precisamente, quien se encuentra en el ojo del huracán en las últimas horas es la argentina Flor Vigna, luego de lanzar fuertes críticas contra la producción del programa. Sus declaraciones desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde incluso algunos internautas ya están pidiendo su expulsión. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Flor Vigna / Redes sociales

¿Qué dijo Flor Vigna sobre la producción de La casa de los famosos México 2026?

Desde las primeras horas del 19 de agosto, comenzó a hacerse viral en redes sociales un clip en el que aparece Flor Vigna conversando con Yanet García, poco después de la oche de cine.

La argentina compartió su perspectiva sobre el reality y la manera en que considera que luce desde la perspectiva del público.

Sus declaraciones llamaron la atención, pues aseguró que esperaba que el programa se viera más “caro”, pero, contrario a lo que imaginaba, lo percibió como algo más sencillo y de bajo presupuesto, al grado de calificarlo como “muerto de hambre”.

“El producto en sí, pensé que se veía más caro... Que se veía un poquito más caro, se ve más ‘muerto de hambre’”. Flor Vigna

Yanet García no comprendió inicialmente a qué se refería Flor Vigna, por lo que la argentina explicó que esperaba que el reality tuviera una imagen más “de élite” y una producción de mayor nivel, especialmente en espacios como el confesionario.

Sí, como más “elite”, más premium. Siento que el confesionario... Flor Vigna

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Flor Vigna diciendo que #LaCasaDeLosFamososMx se ve muy muerto de hambre…

Jajajaja qué le pasa? pic.twitter.com/MP02WVsvwq — OM (@oswaldomujica) August 19, 2026

¿Por qué Flor Vigna criticó la producción de La casa de los famosos México?

Flor Vigna criticó la producción de ‘La casa de los famosos México 2026' porque, después de observar el reality desde la dinámica de la Noche de Cine, consideró que el programa no luce tan caro o sofisticado como esperaba.

Además, sus comentarios ocurrieron después de que Flor se molestara por la manera en que la producción editó algunos de sus momentos durante la noche de cine; pues consideró que los fragmentos mostrados estaban recortados de tal manera que podían generar conflictos entre los habitantes.

En ese punto, se refirió a los editores con una expresión popular en Argentina.

“Cómo te recortan todo estos hijos de p...a” Flor Vigna

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Flor Vigna: Cómo te recortan todo estos hijos de puta

JAJA AHORA RESULTA, LO DIJISTE Y YA, NO SEA CULA JAJA 🤡🙄 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/toq7qO9Cl9 — David Arellano (@DavidHernare) August 19, 2026

Flor Vigna / Redes sociales

¿Flor Vigna será expulsada del reality?

Hasta el momento, no se ha revelado si Flor Vigna recibirá algún castigo por sus comentarios sobre ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Sin embargo, las críticas en redes sociales no tardaron en llegar. Varios internautas han pedido que la argentina sea sancionada e incluso expulsada del reality por sus declaraciones.

A la polémica también se sumó la presentadora Joanna Vega-Biestro, quien señaló que referirse de esa manera sobre un programa mexicano en el que Flor trabaja podría traerle consecuencias. La conductora incluso aseguró que sus comentarios “le pueden salir caro”.

“Vienes a México, trabajas en México y llamas “muerto de hambre” al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro” Joanna Vega-Biestro

Pocas horas después de que sus declaraciones se hicieran virales, el equipo de redes sociales de Flor Vigna publicó un comunicado para aclarar lo ocurrido.

En el mensaje explicaron que la expresión utilizada por la argentina no tiene el mismo peso en Argentina y reconocieron que en México puede interpretarse como un insulto mucho más fuerte.

Ante la polémica que generaron sus palabras, el equipo de Flor pidió disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y aclaró el contexto en el que fueron utilizadas.

“Las expresiones de Argentina y México pueden ser diferentes, entendemos que otros países hay palabras que son un insulto fuerte pero para los argentinos es una manera de expresarse sin tanto peso o con diferentes significados dependiendo de cómo lo digas. Desde ya pedimos disculpas a los que mal entendieron sus dichos.” Team de Flor Vigna

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