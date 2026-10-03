Banda La Adictiva criticada por no saludar a Karina Torres en la última fiesta de ‘LCDLFM 2026’, ¿discriminación?

El pasado 2 de octubre se celebró la última fiesta en ‘La casa de los famosos México 2026’. La mayoría de los exhabitantes entró para festejar junto a los finalistas. Para amenizar el evento, se contó con la presencia de la banda La Adictiva.

La agrupación fue motivo de controversia después de que se viralizara un video en el que, al parecer, le niegan el saludo a Karina Torres. Esto es lo que está pasando.

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La última fiesta en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué la banda ‘La Adictiva’ es acusada de discriminar a Karina Torres?

En algún momento del festejo, los integrantes de la banda ‘La Adictiva’ bajaron del escenario para convivir con los presentes. Algo que llamó mucho la atención es que saludaran con un beso en la mejilla a las mujeres, excepto a Karina Torres.

En las imágenes del momento, se puede ver cómo solo se limitan a saludarla de lejos para después seguir con su interpretación. Si bien Torres no dijo nada en el momento, puso una expresión que, para muchos, reflejaba incomodidad.

La escena no pasó desapercibida en redes sociales. Si bien algunos consideran que los músicos no tenían obligación de saludarla, la gran mayoría aseguró que discriminaron a ‘la Perdida’ por su identidad de género.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Qué mala onda, pero vi que la saludaron de mano y si no la saludaron de beso tampoco es obligatorio”.

“Se pasaron”

“Discriminación total”

“Qué mal pe… lo que hicieron, arriba la comunidad trans”

“Yo también lo vi y me sentí mal”

“Pobre Karina Torres”

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Pregunta… por qué los de la adictiva a todas las mujeres saludaron de beso y a Karina no? 😳 la cara de Karina lo dice todo #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMxً pic.twitter.com/eej1Vdcnyh — La Verdad Que Arde (@lavddquearde) October 3, 2026

¿’La Adictiva’ se disculpó por no haber saludado a Karina Torres?

Hasta el momento, los integrantes de la Banda ‘La Adictiva’ no se han pronunciado ante lo ocurrido en ‘La casa de los famosos México 2026’ con Karina Torres. Tan solo se han limitado a compartir algunos videos del festejo.

Algunos internautas hasta han puesto sobre la mesa la posibilidad de una sanción judicial. Y es que las leyes en México condenan los actos de discriminación, principalmente a la comunidad LGBT+. Los castigos que se contemplan son los siguientes:

Doscientos días de multa.

De uno a tres años de prisión.

De ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad.

Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Karina Torres ganará ‘La casa de los famosos México 2026’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’ se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre. Comenzará a las 8:30 pm y se podrá ver por el canal de Las Estrellas, así como por la plataforma de VIX.

Hay muchos rumores de quién podría ser el ganador del reality. Según algunos medios y hasta la propia Maxine Woodside, la ganadora del show sería Mariana. En tanto que se ha especulado que Torres quedaría en cuarto lugar.

También se cree que Ese Pérez podría tener posibilidades de obtener el primer lugar. Esto, por el aparente respaldo que tiene de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Recordemos que estos son los finalistas:

Mariana

Gema Garoa

Memo Schutz

Karina Torres

Ese Pérez

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