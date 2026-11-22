A más de un mes de la gran final de La casa de los famosos México 2026, Arantza Ruiz sorprendió a los seguidores al confesar la trampa que hizo justo al entrar al reality show. Según reveló la actriz, un descuido detrás de cámaras le permitió escuchar información clave de la producción antes de cruzar la puerta, lo que marcó una de sus primeras decisiones importantes. ¿Esa jugada influyó en su salida? ¡Te contamos todos los detalles!

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Arantza Ruiz y su trampa en LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la trampa de Arantza Ruiz en La casa de los famosos México?

Durante su reciente participación en un podcast de Las Estrellas, Arantza Ruiz confesó sin filtros la maniobra que realizó justo antes de cruzar la puerta de La casa de los famosos México, revelando que un detalle técnico terminó dándole información privilegiada.

“Cuando yo iba a entrar a la casa, me pusieron unos tapones, pero esos tapones no me dejaron escuchar la música del baile. Por eso entramos después; entonces yo me quito los tapones. Y cuando me los quito escucho el prompter de que están diciendo el orden de lo de la llamada telefónica, yo escuché que la llamada telefónica era algo bueno”. Arantza Ruiz

Sin embargo, aunque intentó aprovechar ese dato en cuanto escuchó el timbre dentro de la casa, la producción habría notado el movimiento y reaccionó al instante para cambiar el rumbo de la dinámica:

“Entonces cuando suena el teléfono, yo corro al teléfono y que me contesta Wendy. Yo creo que se dieron cuenta y lo movieron de lugar y yo de ‘chin****'". Arantza Ruiz

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Arantza Ruiz confiesa que hizo trampa en LCDLFM. / Redes sociales

¿Qué hizo Arantza Ruiz tras hacer trampa en La casa de los famosos México?

A pesar de haberse adelantado para contestar la llamada tras escuchar lo que pasaba detrás de cámaras, la jugada la colocó en una posición incómoda desde el arranque, pues tuvo que tomar una decisión directa relacionada con Aldo Rendón.

Arantza Ruiz relató que en ese momento prácticamente no conocía a ninguno de sus compañeros, por lo que terminó guiándose por la única interacción previa que había tenido con el estilista antes de entrar al encierro:

“Yo no conocía a nadie y la única persona con la que había tenido un contacto mínimo y que me había dicho como algo pesado era Aldo y pues ahorita entiendo que es su humor, pero era como: '¿De dónde me agarro?’”. Arantza Ruiz

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¿La trampa de Arantza Ruiz marcó su salida de La casa de los famosos México?

Aunque su confesión despertó especulaciones entre los seguidores del programa sobre si la producción tomó represalias o si esa ventaja inicial la perjudicó, la realidad es que esa trampa no fue la causa de su eliminación de La casa de los famosos México.

Su salida ocurrió semanas más tarde por decisión del público en las votaciones semanales, tras quedar en la placa de nominados frente a otros habitantes que lograron reunir mayor respaldo fuera de la casa. Con estas declaraciones, Arantza Ruiz deja claro que aquella anécdota quedó solo como una travesura dentro del reality 24/7.

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