Ana de la Reguera ha revelado detalles de su vida personal y sentimental. Entre ellos, ha hablado sobre su firme decisión de no convertirse en mamá.

Recientemente, la actriz volvió a referirse a este tema y señaló que no ha cambiado de opinión, pese a que sus óvulos permanecen congelados y disponibles en caso de que algún día decida utilizarlos.

¿Qué fue lo que dijo la actriz sobre su decisión de no convertirse en mamá? ¿Está abierta a cambiar de postura? Te contamos.

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Ana de la Reguera / Redes sociales

¿Por qué Ana de la Reguera decidió no convertirse en madre?

Ana de la Reguera ha sido clara al hablar sobre su postura frente a la maternidad, pues actualmente no tiene contemplado convertirse en mamá y asegura que no es algo que esté dentro de sus planes, al menos en un mediano plazo.

La actriz ha explicado que no siente la necesidad de tener hijos y que, aunque en algún momento consideró esa posibilidad, hoy está tranquila con la decisión de no convertirse en mamá.

En sus recientes declaraciones, Ana reiteró que no tiene pensado cambiar de opinión por ahora y que la maternidad no es una prioridad en su vida, pese a que sus óvulos permanecen congelados y disponibles.

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Ana de la Reguera / Instagram: @adelareguerra

¿Por qué Ana de la Reguera congeló sus óvulos si no desea tener hijos?

En un reciente encuentro con la prensa, Ana de la Reguera explicó que hace más de una década decidió congelar sus óvulos debido a la presión social que existe sobre las mujeres respecto a tener hijos.

Sin embargo, aclaró que en aquel momento lo hizo para dejar de sentir esa presión y no porque tuviera la certeza de que algún día llegaría a utilizarlos.

“Fue algo que lo hice justamente por pura presión social que vivimos las mujeres en ese momento. Y entonces lo hice para no sentir esa presión social y ahí están, felices de la vida congelados”, explicó. Ana de la Reguera

Incluso, cuando le preguntaron si contemplaba utilizar sus óvulos o donarlos, respondió que no tiene pensado hacerlo.

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🚫🤰 ¿Ana de la Reguera renunció a convertirse en mamá? La actriz reveló que ya no tiene planes de tener hijos, aunque conserva sus óvulos congelados. “No lo tengo pensado”. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/iNMchY4Swf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 18, 2026

¿Ana de la Reguera tiene pareja actualmente?

Hasta ahora, Ana de la Reguera no ha confirmado tener una relación sentimental. De hecho, durante la promoción una de sus películas, habló sobre su vida amorosa y reconoció que utiliza apps de citas para conocer personas.

Incluso, aseguró que ha conocido personas interesantes y que algunas de esas citas se han convertido en amistades. También explicó que no está buscando desesperadamente una relación, pues se siente contenta con su soltería.

Una de las relaciones más conocidas de Ana de la Reguera fue con Alfonso Herrera, con quien compartió créditos en la película '¡Qué viva México!’ en el 2023.

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